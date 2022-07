Lupita Mora y los consejeros de su partido, Morena

Guadalupe Mora fue de las constructoras de Morena en Baja California, luchadora social de Mexicali, primero en el PRD y ahora en Morena, pocas veces ha sido tomada en cuenta para puestos de elección popular y mucho menos para participar en los gobiernos del partido que fundó Andrés Manuel López Obrador.

Este sábado se elegirán Consejeros nacionales de Morena en todo el país, en Baja California diez por cada Distrito Electoral Federal, que son 8, o sea 80 consejeros representantes de esta entidad. Serán 40 hombres y 40 mujeres.

Esta semana, la Agencia Fronteriza de Noticias que dirige Dora Elena Cortés, publicó una lista de candidatos a consejeros. Esta lista la encabeza nada más y nada menos que Catalino Zavala Márquez, actual Secretario General de Gobierno de Baja California, le siguen más secretarios, directores, diputados locales, diputados federales, regidores, etc., o sea pura nómina, puro personal que está incrustado en el gobierno ya sea municipal, estatal o federal, ¿y los de a pié, los que fueron de casa por casa promoviendo a Morena?.

Lupita Mora, quien fue alcaldesa suplente de Marina del Pilar Ávila Olmeda cuando Marina se fue de candidata a la gubernatura, sino jamás hubiera llegado a ese puesto, nos comentó, a un grupo de periodistas que trasmitimos un programa por Facebook llamado “La Vieja Guardia”, que hay mucha inconformidad en todos los municipios del estado, incluso dijo que se impugnó por parte de la Convención Nacional Morenista, en la que participa Lupita, no cambió nada, hay muchas irregularidades.

Recordó el llamado de López Obrador para que esto no se convierta en un acto sin certeza jurídica, no apegarse a la legalidad de un estatuto. Morena pretendía ser un partido diferente a los demás, “en el sexto párrafo de la declaración de principios (de Morena) habla de la ética democrática y yo decía, bueno fomentar, impulsar a subir la ética democrática, es lo que no estoy viendo en estos momentos”.

Esto significa que hay una división en Morena, no podría decir que tanto, pero por un lado están los Marinistas, quienes apoyan y trabajan con Marina del Pilar, la gobernadora: por otro lado los Bonillistas, quienes siguen ciegamente a Jaime Bonilla y los que trabajan por el partido como Lupita Mora.

Ha habido grabaciones de lideresas que hablan de pagar camiones para llevar gente a registrarse y votar, incluso a menores de 15 a 17 años. De entrega de despensas mientras votan. Hay otras donde le indican a un varón que mientras la gente va a votar, su gente, subirá las despensas al camión y se les va a decir por quién votar. Se habla de entrega de donativos. Otros trascendidos dicen que algunos representantes de Morena están quitando credenciales de elector. Una serie de acusaciones que de ser ciertas, eran prácticas del antiguo PRI.

La existencia de candidatos a consejeros que están en el gobierno le sorprendió a Lupita Mora (tal vez haya más mujeres y hombres inconformes en todo el estado, Lupita es un ejemplo) “no me había tocado ver en ningún partido, que toda la nómina del Estado, todos los regidores, los diputados se pelearan por ser consejeros”. Le duele la manipulación de los apoyos sociales que reflejan una elección de estado. “No podemos ser ajenos, no me voy a callar por ética, por responsabilidad, porque la gente nos dio su confianza durante muchos años, nos ganamos su confianza y hoy por hoy ellos están aventando por la borda todo ese trabajo”.

El autor es Periodista independiente.