Lupita Jones… ¿Cuánto te ofrecen?

Hace unos días, el dirigente estatal del PAN en Baja California, Enrique “Kiki” Méndez, dio a conocer que la ex Miss Universo, María Guadalupe Jones Garay, conocida popularmente Lupita Jones, aun no confirma si aceptará la invitación para ser su candidata a la gubernatura del estado.

“En estos momentos con quien estamos dialogando es con Lupita Jones, le estamos haciendo la invitación para que sea nuestra candidata y ella está haciendo sus valoraciones personales, no ha tomado una decisión al respecto”, comentó el dirigente blanquiazul.

La candidatura de la ex Miss Universo, específicamente a una gubernatura, ha sido motivo de burla en todo el país. Lupita Jones forma parte del selecto grupo de celebridades que se presume buscarán un puesto de elección popular en 2021: Paquita la del Barrio, Alfredo Adame, Carlos Villagrán “Quico”, Biby Gaytán, entre muchos otros.

¿Y ahora resulta que el PAN ni siquiera tienen amarrada su candidatura? El país entero se burla de que una ex reina de belleza va a intentar encabezar el Poder Ejecutivo de Baja California… ¡y los panistas ni siquiera han logrado convencerla de que sea su abanderada!

¿Qué van a hacer si Lupita Jones les dice que no? Todos los partidos ya tienen claridad respecto a quién será su candidato. Todos excepto una alianza (PRI, PAN, PRD) que está destinada a un fracaso monumental.

Evidentemente, la ex Miss Universo es una terrible opción como candidata a la gubernatura. A pesar de ello, pareciera que en este momento es ya la única opción que tienen los panistas. Eloísa Talavera, Lizbeth Mata, son integrantes del partido blanquiazul que ni en su casa las conocen.

¿Qué tan mal tiene que estar el Partido Acción Nacional para que su mejor opción, o, mejor dicho, la menos mala, sea una ex Miss Universo?

Algunas personas argumentan el PAN no tiene posibilidades de ganar la gubernatura con Lupita Jones y se preguntan cómo es posible que la postulen. Lo que esas personas no entienden es que los panistas no están buscando ganar…están buscando mantener el registro. Gobernaron la entidad durante 30 largos años y ahora se reducen a buscar fichar a una celebridad para mantener el registro y unos cuantos espacios políticos.

Hace unos días, el siempre polémico, nunca inpolémico, gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, dijo que “en el PAN buscan explotar la belleza de Lupita Jones”. El mandatario estatal tiene razón. El partido blanquiazul busca explotar la belleza, la fama y el reconocimiento del nombre de la ex reina de belleza.

Sin embargo, y este sin embargo es con letras mayúsculas, es importante que no nos hagamos patos. Les garantizo que, si Lupita Jones permite que el panismo bajacaliforniano explote su belleza, su fama y su reconocimiento de nombre…no lo va a hacer de a gratis.

*- El autor es abogado y conductor de televisión.