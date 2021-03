Lucha de tres…

Los registros de candidatos a la gubernatura de Lupita Jones (PAN, PRI y PRD), Marina del Pilar Ávila (Morena, PT y PVEM) y Jorge Hank (PES) resultaron diferentes y muy reveladores. Los hoy candidatos y candidatas asistieron a las puertas del Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California, IEEBC, para presentar sus documentos para el registro oficial ante los consejeros electorales.

Me disculpo con los otros candidatos registrados por no mencionarlos, pero las estadísticas que arrojan las encuestas hasta este momento los ponen en desventaja numérica difícil de superar. Entre estos, solo mencionaré al ex candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Baja California, Alejandro Mungaray Lagarda, quien congruente desistió de ser registrado por MC y argumentó que no lo tomaron en cuenta para la selección de candidatos a las alcaldías ni a diputaciones. Tal vez, también, vio las cifras en las preferencias electorales que, de plano, jamás llegaría ni a tercer lugar.

Lupita Jones Garay, arropada, primero por el partido postulante, Acción Nacional, dejó en claro que quien la invitó fue Gustavo de Hoyos y la propuso a la coalición, estuvo acompañada por el dirigente nacional, Marko Cortés y los representantes del PRI y PRD. Segundo, fue clara en señalar que pidió autonomía en las decisiones para campaña y como Marina, de todo corazón tomó la decisión de participar antes que la razón, espero no se equivoque. Tercero, se deslinda de nexos con panistas como Kiko Vega, argumentando que si cometió algún delito que pague por ello. Un grupo reducido de simpatizantes, los más ordenados y vistosos fueron los perredistas, unos cuantos priistas y también otros pocos azules.

Marina del Pilar Ávila Olmeda, dejada a su suerte por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado quien no asistió al registro de su amiga, estuvo acompañada por representantes de Morena, del Partido del Trabajo y Verde Ecologista y cosa increíble, de cuatro de las cinco alcaldesas y alcalde de Baja California: Lupita Mora, Mexicali; Karla Patricia Ruíz, Tijuana; Araceli Brown, Playas de Rosarito y Armando Ayala, Ensenada.

Me llamó la atención el acarreo como en épocas del PRI, llevando gente en camiones de diferentes rincones del Estado, de la sana distancia ni hablamos, era un apretujadero terrible, la utilización de vehículos y personal del Ayuntamiento de Mexicali, como lo hacían otros partidos, la sindicatura está investigando. Un discurso leído e insistente en la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador y Jaime Bonilla Valdez, quien trae un pleito contra maestras y maestros jubilados que exigen sus finiquitos que él prometió, pero al fin y al cabo es igual a los que gobernaron antes, pero más grosero con las profesoras.

Jorge Hank Rhon, priista que quiso contender por ese partido, pero por la firma de la coalición con PAN y PRD y la famosa cuota de género, le dijeron que no podía, el propio Hank dijo que por ello aceptó participar con el Partido Encuentro Solidario, de quien se siente padrino del registro del PES en Baja California cuando era alcalde de Tijuana. Sobre las críticas de Bonilla a su persona dijo que a palabras necias oídos sordos y de lo que, dice Bonilla, que se robó que le haga una lista para devolverlo. No quiso dar nombre de los que lo traicionaron hace 14 años pero que le sirvió para revisar, personalmente, todo. La gente llegó en sus autos, no se vieron camiones y existió sana distancia. Listos ya para la campaña, lo que habrá de ver y oír.

* El autor es periodista independiente.