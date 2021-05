Los retira el cambio de semáforo

En Mexicali maestros jubilados del SNTE Sección 37 y 2, del SETEBC y del SIETE, tenían un plantón en el Centro de Gobierno del Estado, exigiendo al gobernador Jaime Bonilla Valdez su finiquito por jubilación, pero el mandatario estatal no ha podido cumplirles porque, no más probable, no tiene dinero, a pesar de presumir lo que ha rescatado de adeudos de agua a los empresarios.

Hoy es 15 de mayo, en México celebramos el día del maestro, pero la pandemia acabó con los festejos, los discursos, las promesas y los incrementos salariales que eran anunciados año con año.

Profesores y profesoras que están batallando para mantener a sus alumnos interesados en la clase a distancia, los niños y las niñas fácilmente se distraen con cualquier cosa en casa, otros tienen problemas de conectividad, mientras que algunos chicos no cuentan con computadora, Tablet o celular.

Saludo siempre a maestros y maestras en activo y jubiladas, estos últimos, 300 profesores del SNTE se les adeuda el finiquito, me comentaba Lupita Sánchez, maestra jubilada del SNTE sección 37 que encabeza el movimiento en Mexicali. Además, me comentó que son mil 600 a quienes se les adeuda el finiquito de todas las organizaciones sindicales del magisterio y en dinero podrían ser 3 mil millones de pesos.

¿Cuántas generaciones pasaron por sus aulas? ¿Cuántos hombres y mujeres de provecho aprendieron a leer y escribir con estos maestros y maestras? Miles de, hoy, profesionistas, comerciantes, industriales, etc., Muchos han muerto esperando el pago.

Ciertamente Bonilla está en lo suyo y no alcanza a ver que a Catalino Zavala se le pagó su finiquito y se fue de coordinador de la campaña de Marina del Pilar Ávila Olmeda; al ex Secretario de Hacienda, Rodolfo Castro, también se le pagó su finiquito y se fue a Sonora a unirse a la campaña de Alfonso Durazo quien pretende ser gobernador del vecino estado.

Eso tiene muy molestos a los y las profesoras, sé que Bonilla dirá que es politiquería, pero yo le digo que es exigir un derecho ganado con trabajo. “Tenemos dos años nueve meses esperando el finiquito”, dice Lupita Sánchez.

Sí, hoy hay que festejar a los y las profesoras, pero ¿dónde está María Luisa Gutiérrez Santoyo, dirigente de la Sección 37 del SNTE? En campaña con Marina del Pilar, candidata de Morena a la gubernatura de Baja California, ni siquiera se ha presentado con los profesores del plantón, que por cierto tendrán que retirarse debido a que Mexicali pasó de amarillo a naranja en el semáforo epidemiológico y posiblemente cambie a rojo.

“María Luisa Gutiérrez Santoyo no nos ha dado la cara, a María Luisa Gutiérrez Santoyo le hicieron la propuesta el Secretario de Hacienda que había unos terrenos y que se les podía pagar a algunos compañeros que quisieran, su finiquito con terrenos, no lo anunció tampoco, pero eso tajantemente lo rechazamos, los compañeros quieren su finiquito como lo marca la ley”. Les urge su dinero, me dijeron, porque en el ISSSTECALI no hay medicamentos y tienen que comprarlos en las farmacias. Y dice el gobernador que no son iguales que los anteriores, demuéstrelo pagando los finiquitos a los maestros. Felicito a maestras y maestros en su día.

* El autor es periodista independiente.