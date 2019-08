Los mentirosos

Con lo sucedido en Baja California por parte del gobernador electo Jaime Bonilla, al burlar la ley , y a los ciudadanos que votamos por solo dos años de gobierno, al “convencer” a 21 diputados de pacotilla ampliar su mandato a cinco, nos debe alertar, ya que así cualquiera puede perpetuarse en el poder el tiempo que quiera incluyendo el Presidente.

¡Claro que no ¡dirán sus seguidores, si a raíz de esto, López Obrador hasta firmó un documento notariado de que no va a reelegirse, jurando que son puros cuentos y ataques de los “conservadores”. Esto es precisamente lo peligroso.

Este mismo proceder de mentir, negando cualquier reelección, lo tuvieron dictadores de poder que iniciaron su gestión, no por un golpe de estado, sino a través de elecciones democráticas, para luego apoderarse del poder absoluto. Veamos un poco de historia:

En 2004, Hugo Chávez, aunque negó desde su campaña perpetuarse en el poder, por tres ocasiones se reeligió, iba por su cuarto mandato desde que llegó en 1999 cuando falleció. El Presidente de Bolivia Evo Morales, siempre pregonó que nunca quiso ser Jefe de Estado, sino que “el pueblo me obligó”, hoy busca de nuevo la reelección para quedarse en el poder hasta 2025. Por décadas el brasileño Lula, navegó con la bandera de “Primero los pobres e igualdad social”, convenció a todos del éxito de su revolución pacífica que fracasó. En 2002 llegó al poder después de tres intentos fallidos; se mantuvo en el durante ocho años y hoy aún acusado de corrupción y lavado de dinero, pretende regresar al poder. En Ecuador, al mandatario Correa, la Constitución y la Asamblea no le permitieron reelegirse por tercera vez aunque éste había pedido una enmienda a la Constitución para optar un tercer período. Ortega en Nicaragua, es la misma historia, al igual que Maduro en Venezuela, simulando elecciones. A éste último, la debacle total de su país, la miseria extrema, el hambre, los miles de muertos por falta de servicios médicos y medicamentos, y migración de millones de venezolanos, no le interesan. Nada tiene valor para un dictador ante su obsesión perversa de perpetuarse en el poder.

López Obrador sigue los mismos pasos. Después de la presión de los medios y de la sociedad, decidió darle valor jurídico a éste supuesto compromiso firmado en la carta por medio de un Notario Público, la cual se turnará a las Cámaras, a fin de hacer notificación oficial el compromiso asumido, en el Diario Oficial de la Federación. Lo que no nos dicen es que todo este procedimiento solo avala que firmó el documento, pero no tiene vinculación legal. Es decir todo lo anterior no debería ser necesario, pues el único documento que debe respetarse, se llama Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la cual no solo debe de ser respetada por él, sino por todos los funcionarios.

Si en verdad AMLO no miente, y trabaja en bien de todo México, hoy tiene la oportunidad de demostrarlo: Haciendo que se cumpla la Constitución, echando abajo la violación a la misma que Bonilla y sus cómplices han hecho y sean juzgados conforme a la ley.

¡Mujer Mexicana forja tu Patria ¡







* La autora es consejera familiar.