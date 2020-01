Por primera vez en muchos años el comercio organizado hasta ahora, no ha incrementado los precios de los productos de consumo generalizado y de la canasta básica. Esperemos que esto continúe de esta forma. Lo que sí llama la atención es que ahora el gobierno federal y el gobierno del estado sean los principales promotores de aplicar nuevos impuestos. La situación tan precaria del bajo o nulo crecimiento económico ha obligado al gobierno federal para cumplir con sus compromisos de realizar estos cambios. De no hacerlo tendría necesidad de operar con números rojos y endeudar las finanzas públicas o recurrir al endeudamiento externo. Quizás esta ha sido la alternativa menos dolorosa para la economía del país.

Es importante que se tenga conciencia de que, si la economía no crece, entonces no habrá dinero para repartirle a los que menos tienen o los que más necesitan, es decir, la población más vulnerable del país. El presidente no ha engañado a la población, desde su campaña prometió apoyar a los más necesitados y lo repetía en todos sus discursos “primero los pobres”. Hoy llama la atención que no hay “cuesta de enero” y que el principal promotor de la “inflación y de la disminución del ingreso personal disponible de las familias sea el propio gobierno. Es bueno que ahora que existen otros servicios que no habían sido grabados como debiera, se sacrifiquen también como todos los consumidores, por ejemplo, gravar el internet, los servicios de Uber, los casinos y otras actividades, pero también debería de aumentar la base de contribuyentes al incorporar a personas que operar en la economía informal.

La sorpresa que no llevamos en nuestro estado es que aumentaran los impuestos también, que gravan a la gasolina, gas doméstico, impuesto al hospedaje, aumento a impuesto a nomina, nuevo impuesto para remodelar tu casa, impuesto a espectáculos, impuestos a refrescos y cigarros, ventas por catálogo, impuesto a bienes empeñados, impuestos al pasaporte mexicano. Los argumentos esgrimidos por el gobierno del estado son válidos siempre y cuando vengan a solventar el déficit de recursos para el pago de profesores en activo, jubilados, liquidar el gran adeudo que tiene el gobierno del estado con la Universidad Autónoma de Baja California y en general para que el gobierno funcione de la manera más eficiente.

Es evidente que, con este sacrificio, la población en el mediano plazo tendrá mejores servicios y los encargados de educar a nuestros hijos vivan con seguridad y no en la zozobra de saber que la próxima catorcena no habrá recursos para pagarles sus salarios. Todos debemos de contribuir al erario público. Muchas familias no pagan impuestos, pero si envían a sus hijos a las escuelas públicas que tienen un costo. Y no es justo que unos cuantos carguen con todo el peso. Esta mal que el gobierno a las personas físicas y morales que tiene cautivas siempre les “encaja la uña”. O todos coludos o todos rabones, no se vale, es más hasta los jubilados y pensionados pagamos impuestos cosa que no debería de ser, puesto que ya pagamos muchos impuestos durante nuestra vida laboral. Sin embargo, hay que estar consiente que esto no se acaba hasta que se acaba. Desde que uno nace, nace pagando impuesto hasta la muerte, porque allí también cobran.

Felicitación. Bien merecida para el aspirante a dirigir el sindicato de burócratas de Mexicali, Manuel Guerrero, se ha vuelto un incansable, no hay día que no aparezca en las redes sociales en eventos organizados por las distintas secciones. Se presenta con ellos para conocer y solventar sus necesidades, es un líder indiscutible necesario en estos tiempos de cambio. ¡Saludos!

*- El autor es economista egresado de la UABC.