Los gobiernos locales y el Covid-19

Esta semana recibí un mensaje a través de las redes sociales. Un texto que estuvo circulando en cadena a través de los grupos de WhatsApp: “Señores políticos: “Les comunicamos que, por razones de fuerza mayor, y a partir de mañana mismo, los ciudadanos mexicanos no podremos continuar pagando sus sueldos al no brindar ninguno de ustedes un servicio de primera necesidad, y al ni siquiera prestar un servicio (no los hemos visto ni en hospitales, ni conduciendo ambulancias, ni reponiendo productos en supermercados).

“Les recomendamos que se guarden en sus casas hasta que pase esta crisis que tan mal vienen gestionado. Una vez terminados todos los periodos de cuarentena, ya analizaremos, uno a uno, si sus trabajos son necesarios y si estamos en condiciones de renovar sus contratos, puesto que la ley nos ampara para no pagar sus sueldos por no poder pagar tampoco nosotros nuestros impuestos, que es de donde sacan sus salarios, dietas, tarjetas de crédito, mansiones, coches, viajes, moches, etcétera.

“Atentamente, los honorables ciudadanos mexicanos”. Cuando todo esto pase, los ciudadanos seremos capaces de ver a nuestros gobernantes y separarlos en dos grandes grupos: aquellos que se tomaron en serio la crisis del Covid-19 y actuaron en consecuencia; y aquellos que minimizaron la pandemia, no actuaron o actuaron de forma tardía.

El día de mañana, será responsabilidad de todos nosotros los ciudadanos hacer un balance de nuestra clase política. ¿Quiénes mostraron preocupación, seriedad y profesionalismo? ¿Quiénes mostraron indiferencia, lentitud y torpeza? El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez (MC).

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal (PAN). El alcalde de San Pedro Garza García, Miguel Treviño de Hoyos (Independiente). La alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena).

Los anteriormente mencionados forman parte de un reducido grupo de gobernantes que se tomaron en serio la crisis desde el principio, y, en la medida de lo posible, utilizan las herramientas a su alcance para proteger a la población.

A pesar de ello, es el gobierno federal quien tiene el monopolio de los únicos instrumentos con los cuales verdaderamente se puede enfrentar una crisis de esta magnitud. Y, hasta el momento, la administración de Andrés Manuel López Obrador ha sembrado dudas y confusión entre la población mexicana. Considero plausible que algunos gobiernos locales estén mostrando mucha mayor seriedad que el gobierno de la República.

Sin embargo, temo que, a pesar de dichos esfuerzos, estemos en manos del presidente de México. Los ciudadanos debemos tener los ojos bien abiertos. Mañana distinguiremos entre aquellos gobernantes que fueron capaces de mostrar liderazgo, y aquellos que se hicieron pequeños ante la pandemia.

Al igual que las anteriores, esta crisis también pasará. Lo que no debe volver a pasar es que estemos tan mal preparados… con tan malos gobernantes.

* El autor es abogado y conductor de televisión.