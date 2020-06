Los frutos del odio

Todos vimos con tristeza e impotencia las impresionantes escenas de destrucción, odio y violencia, provocadas por anarquistas y gente pagada en Guadalajara y Ciudad de México. Eso que solo veíamos hace unos años en otros países, Colombia o Venezuela, hoy está ya en nuestra querida Nación.

¿Qué lo provocó? El asesinato ocurrido a principios de Mayo, en Ixtlahuacan, de los membrillos, de Giovanni, toda una fichita con varias internaciones carcelarias, quien armado, era el azote del pueblo. Y no es estar a favor de su muerte ni la forma en que los policías lo golpearon, simplemente estos son los hechos.

¿Y por qué hasta después de un mes se manifiestan? Dicen que en política no hay coincidencias. Hace una semana llegó a Jalisco la ex líder nacional de Morena, como representante de ese partido en Jalisco: Citlali Ibañez, ó Yeidckol Polevnsky , con la encomienda de darle una lección al Gobernador Enrique Alfaro catalogado por la 4T como disidente. Buscaron el pretexto adecuado que sirviera a Morena y a AMLO para sus fines: Desestabilizar a Jalisco y de paso, darle un mensaje a Alfaro y otros gobernantes, de las consecuencias de no plegarse a sus imposiciones y caprichos.

En esta ocasión quienes pagaron los platos fueron los policías estatales, aunque nada tuvieran que ver en el asunto. Los rijosos se ensañaron con ellos; es impresionante ver como uno de ellos, vacía en la espalda de un policía un líquido flamable que luego prende con un encendedor, a otro le rompieron el cuello, e hirieron a otros cuantos. Fueron detenidos una veintena de agresores a quienes se les deslindará responsabilidades. ¿Quiénes son estos criminales? Son grupos de choque, supuestamente pagados por el gobierno federal, uno de ellos un tal Jesús Torres quien fue visto y está filmado en la votación que López convocó referente a Constellation Brands aquí en Mexicali. Este tipo, como otros, forma parte de la estrategia chavista de la 4T para implantar el comunismo en México, entrenado cuatro años en Venezuela, para descalificar a opositores del régimen comunista.

Estos criminales desalmados estaban al día siguiente en Ciudad de México, destrozando vidrios en negocios y departamentos en Polanco, ante el terror e incredulidad de sus habitantes. ¿Y la policía? Solo observaba de lejos lo que estos delincuentes hacían.

Cuando vi los videos, el odio con el que rompían vidrios, quemaban patrullas, gritaban, sentí impotencia y dolor por mi Patria, pero cuando empecé a leer las pintas ¡Fuego a la burguesía! ¡Fascistas de mie…! ¿Cómo se ve el hambre desde arriba?, Se me vino a la mente: ¡Siembra odio y cosecharás tempestades!, ¿Quién ha sembrado odio entre ricos y pobres?, ¿Quién les ha mentido diciendo que los empresarios, que son quienes dan trabajo, son sus peores enemigos?, ¿ Quién cada mañana vocifera y miente diciéndole al pueblo que si son pobres es por culpa de los ricos?

No necesito decir el nombre, todos lo sabemos, como sabemos también que llegó la hora de defender nuestro amado país, hoy no vale la indiferencia, la inercia, el egoísmo ni el confort, de no hacerlo, todos y generaciones futuras, pagarán con creces nuestra cobardía.

¡Mujer Mexicana forja tu Patria!

* La autora es consejera familiar.