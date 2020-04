Es casi imposible no escribir acerca del proceder de nuestros caros diputados, que se han empeñado en hacer todo lo contrario a los intereses de los votantes que sufragaron por ellos. Han sido la nota de la semana más destacada y viralizada en las redes sociales y en los medios impresos tradicionales. Tal parece que no están interesados en la reelección a pesar de haber aprobado un decreto que les permitiría hacer campaña sin renunciar a su curul, violentando la constitución. Según esto los diputados sean locales o federales son los representantes populares depositarios de la voluntad del pueblo libre y soberano.

¿Por qué legislan en contra de quienes los eligieron?, ¿es esta una forma de retribuirle a los votantes?, ¿qué intereses representan?, ¿a su partido?, ¿a su grupo o a sus intereses personales? Ellos no se mandan solos, deberían regresar a sus distritos y convocar a los votantes que los eligieron para preguntarles qué decisiones deben tomar o qué asuntos deben legislarse que beneficien a la sociedad bajacaliforniana y no al revés. Durante su campaña electoral, el actual presidente de la república exhortó a los ciudadanos a votar no solo por él, sino que lo hicieran por los diputados, locales, federales y senadores para presentar iniciativas que beneficiarán a la mayoría de la población y en particular a los más pobres.

Para realizar las grandes transformaciones planteadas en la 4T era necesario tener mayoría en la cámara de diputados. AMLO había anunciado que al llegar al poder “purificaría” la vida pública del país. Que terminaría con el lastre que ha sido la corrupción que nos dejaron los gobiernos conservadores. Hoy vemos con tristeza que todo fue una puesta en escena para engañar a los ciudadanos pues en la actual legislatura han aprobado iniciativas que han calado hondo en el ánimo del electorado. No existe equilibrio de fuerzas políticas al interior de la cámara de diputados, los legisladores de MORENA están actuando al mero estilo priista. El mayoriteo en su pleno esplendor, negociaciones en lo oscurito, nada de debates, acuerdos a la media noche o en días festivos o aprovechando alguna distracción. Han sido iniciativas aprobadas sin pasar por comisiones, fast track, no importándoles la opinión pública.

El pueblo da y quita, por tanto, es muy factible que, en la próxima elección, ante la ausencia de AMLO en la boleta electoral, no refrenden esa mayoría. Los diputados han cometido excesos, sobre todo legislando y creando nuevos impuestos en plena emergencia sanitaria, cuando las actividades económicas están paralizadas, modificando leyes a su favor para quedarse en el puesto hasta por 12 años. Los empresarios y la sociedad en general están enojados, han realizado declaraciones en contra de las iniciativas de los diputados. En muchos casos, han calificado estos hechos de inmorales, reprobables y carentes totalmente de sensibilidad. Acusan, además, de atender intereses de partido y que se encuentran empeñados en llevar al país y al estado a la peor crisis económica de su historia y en el peor momento. La justificación que dan los legisladores sobre dichos impuestos, es que no se trasladarán a la ciudadanía, como si los empresarios no fuesen ciudadanos. Finalmente, todos los incrementos de precios en la economía se trasladan al consumidor final, es decir a la ciudadanía en general y la afectación es pareja y lo que no han dicho es que la inflación se estimulará y en consecuencia el salario mínimo tendrá menor poder adquisitivo. Por último, estamos en el umbral de una campaña política “el voto de castigo” estará presente. Desconocemos si los diputados tendrán la “calidad moral” necesaria para “mirar a los ojos” a los electores para volver a pedir el voto.

*- El autor es economista egresado de la UABC.