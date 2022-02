Los deslucidos gobiernos de Morena

¿Por qué los gobiernos de Morena en Baja California son tan deslucidos después de dos años de su instauración? ¿Por qué parecen tan poco relevantes y mortecinos? ¿Por qué se observan tan pocos cambios? ¿Por qué se siente que las cosas están peor que antes, cuando gobernaban otros partidos?

Hay varias razones para explicar y contestar estas inquietantes preguntas, pero por el espacio asignado aquí me limitaré a señalar diez que me parecen más importantes.

1. La primera es que estos gobiernos de “baja intensidad”, por llamarlos de algún modo, son resultado del triunfo “intempestivo” de Morena, a diferencia de lo que había sucedido con otros partidos. Esto hizo que Morena llegara al gobierno sin cuadros profesionales y políticos para hacerse cargo de la administración. Y al nutrirse de priistas también le afectó, pues “engrilló” más los aparatos de gobierno.

2. En segundo lugar, sin cuadros políticos experimentados y la mayoría de ellos de origen priista, no supieron cómo traducir la generalidad que significa la 4T y algunas de las ideas (también muy generales) de AMLO, por lo que no pudieron dotar de contenido el cambio a nivel local. A dos años no han podido todavía. ¿Con qué se come la 4T a nivel estatal y municipal?

3. Un tercer factor que impidió que los morenistas-priistas tomaran las riendas de los gobiernos desde un primer momento, fue el enfrentamiento ideológico y político de Bonilla con el panismo y los empresarios, un tanto acorde con lo que estaba haciendo López Obrador a nivel nacional. El problema es que esta beligerancia de Bonilla también alcanzó a los propios alcaldes de Morena (Tijuana y Tecate) y a otros funcionarios.

4. Una cuarta explicación consiste en la estrechez de los recursos financieros de los ayuntamientos, que constituye ya un problema crónico y que ningún gobierno ha podido resolver, lo que hace que se reduzca la calidad de los servicios como la recolección de la basura, la pavimentación o el alumbrado público, etc. Con Morena se está retornando a los niveles de los años sesenta y setenta.

5. Lo que estamos viendo ahora en todas las ciudades del estado, que coincide con los gobiernos de Morena, es una crisis urbana sin precedentes cuyos rasgos más sobresalientes son: saturación del tráfico vehicular, deficiente transporte público, proliferación de autos chocolate, calles llenas de baches e inundadas de basura, parques abandonados, aumento de la indigencia, robos e inseguridad. Es decir, ciudades abandonadas.

6. La pandemia del coronavirus es un factor esencial para explicar el pobre desempeño de los gobiernos morenistas, que coinciden con su inicio (2019). La pandemia no sólo desgasta a la gente sino también a los gobiernos, los cuales se han visto rebasados en todos los niveles, mostrando la precariedad de los sistemas de salud y la poca preparación para actuar en situaciones como esta.

7. El problema de la pandemia se ha empalmado con la terrible violencia del crimen organizado, que se ha acentuado durante estos últimos años, convirtiendo a las ciudades en un tiradero de muertos y en ríos de sangre, dando lugar a este cuadro: ciudades inseguras, peligrosas, abandonadas y con más pobreza, mientras la Guardia Nacional patrulla las calles.

8. Es evidente, por si no lo han entendido los gobiernos morenistas, que en esta situación que ya va para tres años no va a fructificar o prosperar ningún discurso político que hable de la “Cuarta Transformación”. ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Cuál transformación? Lo que priva es la ineficiencia y el abandono.

9. Y aquí aparece el otro problema de Morena: Morena es AMLO, dejémonos de ilusiones. Fuera de la voz del caudillo (por eso es tan malo el caudillismo) no hay nada. A nivel local no hay líderes o fuerzas locales con capacidad para detonar cambios más sustanciales. La energía social no va de abajo hacia arriba, sino al revés, en un proceso terrible de una sociedad aborregada.

10. Por último, un elemento que podría introducir una diferencia cualitativa de Morena sería la madurez política de sus funcionarios, pero no la tienen. Hay mucho infantilismo entre ellos, arrogancia y falta de principios democráticos, pero sobre todo, ningún rasgo de izquierda. Es decir, los que quieren cambiar las cosas, no han cambiado nada. El prianismo no se ha ido todavía.

Si todos estos elementos y razones las conjugamos y las vemos en una perspectiva de futuro, es posible afirmar desde ahora que los gobiernos de Morena serán un fiasco a nivel local…y nacional. Lo que de ninguna manera debería alegrarnos, sino preocuparnos a todos.

*El autor es analista político