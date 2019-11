El empeño, o mejor aún, la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de terminar con una enorme fuente de corrupción es sin duda uno de los más grandes de sus aciertos

El problema se venía arrastrando desde los tiempos del reinado del priismo en México (y fueron muchos sexenios, 50 años por lo menos) ya como práctica usual, en aquellos gobiernos.

Pero los "mochis", siendo una tradición de corrupción en la que se protegía e incluso estimulaba, no es un factor importante a combatir, sino lo fundamental: el crecimiento del campo mexicano.

Entre aquellos delegados de los gobiernos priistas en los Estados eran sin duda una práctica muy favorecida en agricultura, ganadería, salud, educación, el sector campesino, etc.

Aquellos organismos del priismo le daban consistencia al partido y dominio arrasador en las políticas nacionales agrarias, pero en aquel agrarismo era vital, era pujante pese a que los delegados favorecidos se llevaban la mejor tajada.

Lo fundamental de esta práctica no son ni fueron los moches, sino la vitalidad que el sector agrario en México mostraba. El movimiento de El Barzón, la Liga Agraria Estatal en Baja California y la Confederación Nacional Campesina eran fuente de corrupción sin duda, pero eran a la vez movimientos políticos y agrarios vivos, vitales, que le daban una relativa alegría al país.

No puedo menos que recordar los edificios propios de la CNC en donde el campesinado se reunía y formaba, querámoslo o no, una energía vital agraria que clamaba permanentemente por apoyos al campo a través de su delegados.

Estos delegados, los aprovechadores de los "mochis", los usufructuarios de la mejor tajada eran sin embargo provocadores de reitero de energía en el sector agrario.

No se puede hablar igual de los delegados del IMSS. En esta delegación en los estados no había mas que corrupción. Ni siquiera políticamente había efervescencia. Eran estos delegados una fuente interminable de corrupción. Que por cierto, el gobierno de Obrador debe terminar.

Habrá que tener mucha atención hoy con los súper delegados del Gobierno federal en los estados.

Supongo que el propio Obrador mantendrá todos los instrumentos de vigilancia para que estos delegados no caigan también como en la vieja usanza, en propiciadores de corrupción

Pero lo fundamental de este envió no es lo relativo a lo positivo que pudiera ser erradicar los "mochis", sino vivir con alegría. Quisiera ver este comentador un agricultor mexicano alegre, agradecido con el actual gobierno al recibir apoyos y estímulos reales al campo, y sin corrupción. Lo fundamental es apoyos verdaderos a los campesinos de México. Pero dije verdaderos y no solo producto de conferencia mañaneras. Como de igual forma este comentador quisiera ver la alegría de muchas familias, sobre todo de las madres trabajadoras, porque reciben apoyo a su economía familiar y no solo discursos mañaneros.

El problemón ¿Por qué sistema de correo o comunicación les hará llegar el gobierno de Obrador a cientos de miles, millones quizá, de estas familias la ayuda directa a cada una de ellas, como el Presidente prometió al eliminar el recurso para que sus hijos en edad escolar reciban la atención que les brindaban las estancias infantiles? ¿De qué manera, en la práctica real, y no solo en declaraciones mañaneras recibirán estas familias la ayuda del gobierno federal a fin de solucionar en parte al menos el cuidado de sus hijos en edad escolar?

* El autor es artista plástico.