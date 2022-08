Dicen que por la víspera se conoce el día. La víspera que estamos viendo en México, respecto a lo que nos espera el día de mañana, no es nada alentador, sino todo lo contrario, no sólo preocupante, sino terrorífico.

Esta semana y para variar, de nuevo López, aunque prometió cumplir y hacer cumplir la Constitución mexicana, vuelve a violentarla.

En mayo pasado, el Juzgado Primero del Distrito de Yucatán, concedió parar las obras en el tramo 5 del tren maya, luego de que un grupo de buzos espeleólogos de cuevas y cenotes y organizaciones civiles ambientalistas, interpusieron dos amparos, porque las obras de ese tramo, arrancaron sin contar antes con la manifestación de impacto ambiental (MIA) suspendiéndose, hasta que ésta quede resuelta.

Con el argumento de que se trata de una obra de “Seguridad Nacional” López Obrador ordena que se reinicie la obra. Sin embargo, según subrayó el abogado constitucionalista, Javier Martín Reyes, una declaratoria de seguridad nacional, no implica que quede sin efecto la suspensión del Juez. Por lo tanto, hasta que el propio Juez sea quien la revoque o modifique, las autoridades están obligadas a respetarla, algo que a López le vale.

Esto es algo muy grave. Primero porque es el mismo presidente que se supone debería respetar la ley no Lo que nos espera lo hace, estando obligado a ello como máxima autoridad, pero, además, como ejemplo a seguir para todos los mexicanos, sentando un precedente. Los funcionarios de menor jerarquía van a ignorar cualquier suspensión, si el presidente lo hace, ¿Por qué yo no? Si a él no le hacen nada, ¿Por qué a mí sí? Mensaje terrible para los ciudadanos, porque la defensa constitucional que tenemos ante los abusos de autoridad, está en el juicio de amparo y ahora resulta que con que ellos digan, -es seguridad nacional- pasan por encima de todo, no hay delito, la FGR no actúa, y la estructura legal, el andamiaje que nos fijamos como medio de convivencia los mexicanos, se diluye, desapareciendo el Estado de Derecho.

Noticia de esta semana igualmente peligrosa, el despido del personal civil de las aduanas ordenado por López para que, a partir del 5 de diciembre, entren de lleno los militares. Una violación al Art. 129 de la Constitución que dice: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones, que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes, en los castillos fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión, o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciera para la estación de lastropas.

Estos dos hechos concretos nos hablan de lo que nos espera; sin respeto al Estado de Derecho, y dando todo el poder a los militares, además de la inseguridad, corrupción, desempleo, crecimiento sin control de pobreza, inflación, etc., ¿Hacia dónde va nuestro país? ¿Seguiremos apáticos ante la evidencia? ¿Dónde están los mexicanos patriotas, dispuestos a luchar unidos por AMOR a México?

El tiempo se acaba, y de cómo acabe nuestro país, por ceguera, apatía o cobardía, TODOS seremos responsables.

¡Mujer mexicana forja tu Patria!

*- La autora es consejera familiar.