Lo que les corresponde...

“Gestión es hacer las cosas bien, liderazgo hacer lo correcto” Smith

Partiendo de la idea de que la integración, conjunción y sintonía de la actividad de los distintos entes políticos, económicos y sociales deben procurar puntos de acuerdo básicos de donde partir a sabiendas que significan la partida en pos de los resultados integrales de prosperidad para la comunidad, las determinaciones que en particular tome cada uno en lo individual, haciendo lo que le corresponde, distinguirá, en los hechos, a quienes supieron estar a la altura haciendo lo correcto.

En este orden de ideas, inmersos los mexicanos en dos crisis simultáneas (sanitaria y económica), ante la enormidad del reto y la amenaza que significan para el país, estamos siendo testigos, día a día, sobre quiénes están actuando a la altura respecto a la coyuntura.

Por ejemplo, la semana anterior, dábamos cuenta de la acertada determinación del Banco de México, en donde, en su papel de entidad gubernamental autónoma, toma medidas no solo necesarias sino a tiempo con el afán de ser factor directo que atempere la inmensa crisis de liquidez en la que muchas micro, pequeñas y medianas empresas se encuentran y que de no tener acceso a créditos rápido y más baratos por parte de la banca comercial privada, muchas habrán de cerrar o de plano adelgazar propiciando un círculo vicioso que afecta en sí mismo la cadena productiva en general con la consecuente pérdida de empleos en lo particular.

Pues bien, toca turno ponderar para bien la muy buena gestión que dio vida al convenio entre particulares (Consejo Mexicano de Negocios y la división Invest del Banco Interamericano de Desarrollo, misma que exclusivamente presta al sector privado) por medio del cual se abre línea de financiamiento de hasta 12 mil millones de dólares destinados de igual manera al apoyo de las Mipymes, oportunidad que, en los hechos, puede significar literalmente la tabla de salvación que les permita seguir operando.

Lo anterior sin comprometer un centavo de recursos públicos ni incrementar la deuda del gobierno pues el trato entre privados implica el esquema de factoraje inverso, que, en pocas palabras, significa decir al empresario: el BID Invest te presta, pero tus cuentas por cobrar las administro yo distribuidas en plazos a través del tiempo (garantía).

En este sentido, para dimensionar lo importante de tal iniciativa en el momento actual que viven las empresas en México, decir que representa prácticamente el equivalente a lo que el BID Invest ha prestado a la Iniciativa Privada en toda América Latina de 1986 a la fecha.

Lo dicho, ante la emergencia de la situación, hablando en particular de la afectación económica de la crisis que tenemos, hay actores, públicos y privados, que están haciendo lo que les corresponde. Vivimos tiempos cruciales en donde más que nunca debemos exigir y exigirnos todos la sabiduría y la sensatez necesarias para tomar juntos las mejores decisiones haciendo lo correcto.

Tiempos en donde, sin duda alguna, se espera mucho pero mucho más por parte de nuestro Gobierno Federal no solo para procurar tender y no dinamitar puentes de interlocución con la iniciativa privada, sino para asumir lo que le corresponde respecto la implementación de políticas públicas mucho más agresivas, sin prejuicios ideológicos ni aferramiento a proyectos que hoy más que nunca son inviables, lo anterior si es que no se pretende continuar el sendero, que, a golpes de realidad, seguirá haciendo que nuestras autoridades sigan topando con pared cuando el tiempo apremia...

*El autor es editorialista local/consejero CDEM.