Llegó la hora de Votar

“El que trabaja con su propio esfuerzo, come con cualquier gobierno y vota con libertad…”

En redes sociales circula una fábula, que considero actual y reflexiva.

El burro le dijo al tigre: "El pasto es azul". El tigre respondió: "No, el pasto es verde", la discusión se calentó, y los dos decidieron someterlo a un arbitraje, y para ello concurrieron ante el “Rey de la Selva ‘’, ya antes de llegar al claro del bosque, donde el león estaba sentado en su trono, el burro empezó a gritar: "Su Alteza, ¿No es cierto que el pasto es azul? el león respondió: "Cierto, el pasto es azul"; el burro se apresuró y continuó: "El tigre no está de acuerdo conmigo y me molesta, por favor, castígalo", el rey entonces declaró: "El tigre será castigado con 3 años de silencio", el burro saltó alegremente y siguió su camino, contento y repitiendo: “El pasto es azul”… "El tigre aceptó su castigo por 3 años, pero antes le preguntó al león": "Su Majestad, ¿por qué me ha castigado?, después de todo, el pasto es verde"; El león respondió: "De hecho, el pasto es verde". El tigre preguntó: "Entonces, ¿por qué me castigas?" el león respondió: "Eso no tiene nada que ver con la pregunta de si el pasto es azul o verde. El castigo se debe a que no es posible que una criatura valiente e inteligente como tú pierda tiempo discutiendo con un burro, y encima venga a molestarme a mí con esa pregunta".

Moraleja: Vota por quién te parece mejor candidato, y no pierdas el tiempo discutiendo. De lo contrario, serás castigado durante los próximos 3 años.

El domingo 6 de Junio, cuando tengas la boleta en tus manos y el cubrebocas bien puesto, olvídate momentáneamente del resentimiento por gobiernos anteriores, pero tenemos que recordar que debemos buscar tener una Cámara de Diputados con los mejores ciudadanos que nos representen, por el bien de México. Lo mismo debemos escoger en gubernaturas y ayuntamientos.

No critiquemos a organizaciones o personas que busquen el mismo fin, aunque no nos gusten sus métodos, pero votemos lo que creamos sea mejor para nuestro estado y ciudad

Procuremos no desperdiciar el voto, votando al "ahí se va", votar por el que sí tenga posibilidades de representarnos dignamente y con intereses sociales, que aunque tenga partido represente tenga convicción ciudadana.

No esperemos que los ganadores hagan todo el trabajo; el país va a mejorar el día en que todas las personas cambiemos de forma de pensar y dejemos el egoísmo. Hoy que cambiar esa mentalidad de que los gobernantes van a resolver todos los problemas…queremos un cambio, debemos comenzar por nosotros; pero seamos exigentes con quienes queden en los puestos de elección y pidamos que cumplan con sus propuestas de campaña y si es posible que tomen las de candidatos adversarios las propuestas viables que mejoren las políticas públicas.

Ponte el cubrebocas y sal a votar por ti, por nuestras familias, por nuestra ciudad y estado. Por nuestro México

*- El autor es Coordinador del Área Pericial del Instituto INJUS.