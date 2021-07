Libertad para Cuba  

Por fin, después de 62 años de represión, angustias y penurias, el pueblo cubano ha despertado, y se ha llenado de valor para protestar en las calles exigiendo el fin de una dictadura responsable de miles de muertes de cubanos que han preferido morir devorados por tiburones, que vivir como esclavos de un régimen cruel e inhumano.

Libertad, libertad ¡es el grito unánime! ya no quieren vivir con el miedo de sentirse vigilados, con el temor de ser denunciados por cualquier cosa que digan, de vivir con hambre, sin medicamentos, sin una vida digna, mendigando al gobierno migajas, un gobierno que destruyó esa Cuba de los años cincuenta, que era ejemplo de progreso, trabajo, tecnología, desarrollo, para muchos países del mundo.

Hoy Cuba completamente devastado grita al mundo y pide ayuda. Algunos medios han callado vergonzosamente éstos justos reclamos, y países con dictadores voltean para otro lado, no les conviene que Cuba logre su libertad, por ser el bastión principal del comunismo.

La represión en la isla no se hizo esperar, han metido a la cárcel a cientos de personas, otras tienen frente a su casa a oficiales vestidos de civil amedrentándolas. Se sabe que a muchos adolescentes de 16, 17 años, los están reclutando contra su voluntad, armándolos con palos y piedras para reprimir a su propio pueblo, amenazandolos con detenerlos si no lo hacen.

Ante estos hechos, López Obrador dijo, como cuando no le conviene, que él no interviene en asuntos de otros países, luego declaró solidarizarse con el gobierno. Una cubana le reclamó: ¿Cuál gobierno? No tenemos gobierno, tenemos un dictador que nadie eligió, igual o peor que los Castro, a quien no le interesamos en lo absoluto, ¡solidarícese con nosotros!

Y mientras algunos gobiernos los ignoran, la gente en diferentes países los están apoyando y animando: ¡No están solos! En Estados Unidos, en varios estados como Washington y Miami, cubanos y venezolanos han salido a la calle para unirse a su causa. Aquí en México, en más de 70 ciudades ayer domingo se llevaron a cabo caravanas y manifestaciones convocadas por el movimiento ciudadano Frena, con tres claros objetivos: Por México, por medicamentos para niños con cáncer y la libertad de los cubanos. Son días y noches de dolor y angustias, pero también de esperanza…

Queremos decir a los hermanos cubanos que estamos con ustedes. Que los mexicanos somos un pueblo hermano, con el que nos identificamos en muchas cosas: su música alegre, el ron, el café, sus costumbres, sus fiestas, su fe, y sus ideales de libertad.

Por eso sentimos indignación por la respuesta del presidente López, al solidarizarse con el opresor, el tirano, el embustero y asesino, el usurpador de la Democracia, el genocida, y NO con el pueblo que ha sufrido por tantos años la crueldad de una dictadura.

México se hermana con el pueblo de Cuba, haciendo como propios sus deseos de libertad, pero además, al estar viviendo el inicio de una dictadura, nos demanda a estar más unidos, a trabajar y defender nuestra preciada libertad, nuestros derechos, el futuro de nuestro país y el de nuestros hijos.

¡Mujer mexicana forja tu Patria!

* La autora es consejera familiar.