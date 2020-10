Libertad de expresión: un debate permanente

En distintas épocas, las sociedades contemporáneas han denunciado que la libertad de expresión está seriamente amenazada, ya sea por políticos, empresarios, el crimen organizado o ciudadanos que se siente aludidos por denuncias en los medios de comunicación sobre procederes ilícitos. Este derecho consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos desde 1948, constantemente sufre desafíos y quienes apelan a este derecho, en especial los periodistas, denuncian intimidaciones y amenazas por la información que publican al dar a conocer hechos que afectan intereses de personas o grupos poderosos.

De ahí que el trabajo de ser periodista en general sea una de las profesiones de mayor riesgo en el mundo y que año con año, diferentes organizaciones defensoras de los derechos de los periodistas den cuenta de los decesos o amenazas a la vida de periodistas que por llevar a cabo su labor de informar sufren las consecuencias de atentados a su vida o a la de sus familiares. Tan solo México en el 2019 junto con Siria hubo murieron 10 trabajadores de los medios, y fueron considerados, ambos países, como los más peligrosos para los profesionales de la comunicación (https://es.statista.com/ estadisticas/606015/paises- con-mas-muertes-de- periodistas-del-mundo/ ). En México, este 2020 van cuatro muertes, según reporta la organización Artículo 19, siendo el más reciente el 9 de septiembre cuando fue asesinado Julio Valdivia del diario El Mundo de Córdoba, en el estado de Veracruz (https://articulo19.org/ periodistasasesinados/ ).

Ciertamente no sólo se atenta contra la libertad de expresión mediante el asesinato de periodistas, hay formas mucho más sofisticadas y otras muy burdas de limitar este derecho de los profesionales de la información. Desde descalificaciones específicas como las que ha hecho López Obrador a un diario nacional, por publicar constantes críticas a su actuar como gobernante, o veladas insinuaciones contra la integridad física de periodistas, por personajes de la política o empresarios que ven amenazados sus intereses cuando son descubiertos sus negocios turbios. Hay una amplia gama de formas de posibles violaciones al derecho a la libertad de expresión y de opinión. En particular cito al Relator de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en relación con la libertad de expresión y de opinión, que puede recibir información sobre problemas y violaciones relacionadas con: a) detención, discriminación o amenazas o empleo de la violencia y del hostigamiento, incluida la persecución y la intimidación, contra personas que traten de ejercer su derecho o de promover su derecho a la libertad de opinión y expresión, incluidos los profesionales de la esfera de la información… c) medidas adoptadas contra los medios de información (prensa y radio) o impedimentos a su funcionamiento independiente; d) medidas contra editores y participantes en otros medios de información, incluidos libros, revistas, filmes y teatro y otras artes, entre otro tipo de requerimientos… (https://www.ohchr.org/SP/ Issues/FreedomOpinion/Pages/ Complaints.aspx ).

La libertad de expresión, de opinión y de prensa son consustanciales a la democracia, atentar, limitar o restringir estos derechos hacen peligrar las libertades ciudadanas en una sociedad libre y son muestra de intolerancia de un gobierno que no defiende o respeta estas condiciones democráticas. ¿Usted qué opina?

*- El autor es coordinador del Observatorio Global Mediático-UABC.