La permanente acusación o letanía del presidente Andrés Manuel López contra los gobiernos liberales mexicanos, e incluso contra el liberalismo en el mundo en lo particular, es o resulta eminentemente fallido. Una muestra indiscutible en México consiste en mostrar con hechos, algunos datos que son evidencia del liberalismo económico son las tiendas Oxxo, que funcionan exitosamente en el gobierno de Andrés Manuel. En mi barrio existen cinco, sólo en Mexicali debe haber unas cincuenta. Empresa, producto del liberalismo económico. Se me ha informado, no me consta, que los empresarios de esta cadena de tiendas son de Monterrey, lo que no importa mucho. Lo destacable de estos negocios es que son o representan una muestra inequívoca del liberalismo en México tan criticado por Obrador.

Estas tiendas multiplicadas en los barrios y en las carreteras son exactamente lo contrario de aquellos mercados oficiales llamadas Conasupo, producto de los gobiernos priistas que por varias etapas gobernó en el país. Y, pese a que el nacionalismo como tal no es criticable, pero sí se mantuvo cerrado a la apertura de los mercados que otros dirían al imperialismo yanqui.

Otro dato: en la autopista Mexicali-Tijuana, en el retén de La Salada al pie de La Rumorosa, circulan e incluso forman largas filas (he contado algunos días) un promedio de unos treinta camiones de carga. Todos en el negocio del transporte de una enorme variedad de mercancías, producto sin discusión, o evidencia indiscutible del liberalismo comercial tan agredido por Obrador.

Estos “trailers” son muestra de un capitalismo muy similar al que se realiza en los Estados Unidos. Manejar a través del “freeway” 5, de Los Ángeles hasta el norte de California, produce similar experiencia que al conducir de Mexicali a Tijuana. Muestra obvia del capitalismo de nuestro país, tan criticado por el presidente Obrador.

Las empresas transportistas mexicanas gozan en el momento de un absoluto repunte, de obvia prosperidad y libertad a la vez propia de los gobiernos liberales, que tanto critica Obrador.

Más que visitar pueblos y rancherías nuestro gobernante debiera hacer un recorrido por nuestras carreteras, cuyo movimiento comercial son muestra inequívoca del capitalismo o neoliberalismo mexicano, que tanto critica el Presidente.

En contra punto, vayamos a Venezuela o Cuba, el socialismo haciéndolo todo, manipulando todo: agricultura, industria, ciencia, educación, ejército, salarios, jubilación, etc.

La mano del señor dictador, con enromes y múltiples tentáculos, evitando por su fanatismo contra el capitalismo, que la iniciativa privada participe de la carencia o necesidades del país o países citados. Lo contrario del liberalismo comercial.

Sin duda, yo no tengo ninguna duda, de que el gobierno de Obrador es absolutamente liberal, o mejor aún, neo liberal, todo lo contrario de lo que critica y ataca el mandatario.

Pero, ¿esto es malo? No señor. Es lo mejor que le puede pasar al gobierno liberal de Obrador. El capitalismo mexicano está sin duda vigente, en marcha, y es fuerte pese a algunas trabas que el propio Obrador ha impulsado. Toda esta política del presidente de México, sobre todo en contra de la corrupción, es plausible, necesaria, es buena y saludable. Al capitalismo se le debe poner freno, medidas legales para que se desempeñe sin corrupción. Y todo lo que se haga en estos términos, robustece el capitalismo mexicano, tan criticado por nuestro Presidente.

La permanente comunicación con los empresarios mexicanos y Obrador es sin duda muestra vigente de que nuestro mandatario se vaya a lanzar, como lo hace Nicolás Maduro presidente de Venezuela, contra el imperialismo. Sin embargo, en los hechos de la palabra mañanera, el Presidente se manifiesta reiterativo contra sus adversarios. ¿Quiénes son éstos, sino es que los hombres que representan el poder del capital?

Por la convocatoria del Presidente a los empresarios mexicanos a levantar el país con su apoyo la incertidumbre no se despeja: la duda sigue vigente: ¿Quiénes son sus adversarios?

Se lo dejo de tarea.

Yo termino en dónde empieza o termina en la mente de Obrador el socialismo o el capitalismo. Algo queda muy claro: proteger a las clases más marginadas del país su proyecto fundamental. ¡Qué bueno!

JUBILADOS. Mientras tanto, el pago oportuno, (al final de cada mes, por 25 años) siempre fue puntual. Hoy con el advenimiento de la cuarta transformación, se ha convertido en incertidumbre pues su pensión se retrasa hasta una semana o más. En octubre fueron diez días de rezago gracias a la cuarta transformación. ¿Esto es bueno, o malo…?

* El autor es artista plástico.