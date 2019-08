Ley Federal del Trabajo: Reforma Inconclusa

Durante el proceso legislativo del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de diversos ordenamientos relacionados, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, Coparmex expresó su interés en que el nuevo marco normativo asegure la competitividad, sostenibilidad, sustentabilidad y estabilidad de las empresas, y contribuya a generar condiciones propias para la inversión.

Sin embargo, no fueron incluidos puntos sensibles planteados por Coparmex y por todo el sector patronal a los legisladores de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, que se enfocan a evitar que los procesos administrativos y jurisdiccionales generen alto impacto a los trabajadores, vulneren los convenios internacionales y afecten la buena marcha de las empresas.

Durante el Parlamento Abierto, Coparmex participó en las Mesas “Libre Sindicación y Negociación Colectiva” y “Aspectos a Considerar en la Justicia Laboral”, donde se planteó que es necesario:

Tutelar el derecho de los trabajadores de pertenecer, no pertenecer, o dejar de estar afiliado a un sindicato, sin poner en riesgo los derechos laborales de los trabajadores.

Prohibir las cláusulas de inclusión y exclusión eliminando la posibilidad de sujetar el trabajo a la obligación de pertenecer a un sindicato.

Eliminar la modalidad de “voto directo” al no estar regulada en la Constitución Federal, ni en el anexo 23-A del T-MEC, y al ser contraria a los Convenios 87 y 98 de la OIT al prohibir que las decisiones, si así lo determinan los estatutos de un sindicato, puedan ejercerse con voto indirecto.

Incluir que el procedimiento de consulta para hacer frente a las revisiones contractuales, sea conforme a lo que establezcan los estatutos de cada sindicato, garantizando que los trabajadores tengan la libertad de organizarse y ejercer sus derechos en el momento que lo consideren pertinente.

Eliminar la multiplicidad de contratos colectivos de trabajo en una fuente de trabajo para evitar poner en riesgo la estabilidad de las empresas.

Regular que la prórroga del periodo de prehuelga se otorgue únicamente por acuerdo entre el sindicato y el patrón, y no de forma unilateral, con el fin de garantizar que se cuenta con el apoyo mayoritario de los trabajadores.

Establecer que la mayoría de los trabajadores puedan acordar en una asamblea que se emplace o concluya un procedimiento de huelga, cumpliendo con los principios fundamentales de una verdadera democracia sindical.

Incluir la posibilidad de terminar una huelga por un acuerdo entre el patrón y la mayoría de los trabajadores.

Reducir de 60 a 15 días el plazo para calificar como legal el motivo de una huelga, debido a que un periodo tan extenso impactaría, principalmente, a los centros de trabajo de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Incorporar sanciones a quienes incurran en prácticas ilegales fuera de un procedimiento de huelga, tales como paros o cierres de accesos a centros de trabajo con el único fin de extorsionar a un patrón.

Coparmex y el sector patronal exhortan al Senado a que en las conclusiones del Parlamento Abierto, se incluya que es necesario realizar las adecuaciones propuestas a la Ley Federal del Trabajo, que permitan que en el próximo periodo ordinario de sesiones se modifique, perfeccione y complemente la Reforma Laboral.

Estamos a tiempo de rectificar. No corramos el riesgo detransitar a un marco regulatorio que podría trastocar la paz laboral, afectar la competitividad, y volver tortuoso, lento y perjudicial nuestro sistema de justicia laboral.







* El autor es Presidente del Centro Empresarial Coparmex Tijuana.