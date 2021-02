Ley 4 de 4

Desde que la humanidad existe, esta siempre ha aspirado a tener ingresos que le permitan no solo comer, vestir y subsistir sino también a lograr al menos dos legítimas aspiraciones humanas: el éxito y la bonanza económica. Para lograr lo anterior existen varios caminos pero la exigencia ética fundamental para lograrlo es la honestidad, el no hacerlo así nos lleva a cometer actos con un fuerte individualismo, donde lo más importante son las conveniencias económicas y políticas. Los griegos, utilizaban el término ética no sólo como costumbre o modo de ser, sino como una predisposición humana permanente para hacer lo bueno, como la evolución natural al reflexionar sobre los valores individuales y sociales y la licitud de los actos humanos. De ahí las referencias a la mitología griega y al castigo que Zeus impuso a Prometeo por haber robado el fuego del cielo, entregándoselo a los hombres y sobre todo el que impuso a la humanidad al destapar la “Caja de Pandora”, hiriéndolos con defectos perniciosos como los vicios, las enfermedades, el deseo sin límite y el amor a la riqueza. La corrupción se define como todo acto tendiente a causar un daño, una alteración o un vicio sobre una cosa determinada, en general se le considera como el aprovechamiento indebido de la administración de un patrimonio común y en particular, a la gubernamental, como la desviación de los fines de la función pública, el Banco Mundial la define como el abuso del poder público en beneficio propio. El primer acto de corrupción registrado se dio en el antiguo Egipto, durante el reinado de Ramsés IX (1142-1123 a de C) en donde un papiro relata las dificultades por las que atravesó un funcionario del faraón por haber denunciado negocios sucios de otro funcionario que se había asociado con profanadores de tumbas para hacerse de la vista gorda en los robos a las mismas, obteniendo sustanciales ganancias. Los griegos tampoco tenían un comportamiento ejemplar. En el año 324 a.C. Demóstenes, acusado de haberse apoderado de las sumas depositadas en la Acrópolis por el tesorero de Alejandro, fue condenado y obligado a huir. Pericles, conocido como el Incorruptible, fue acusado de haber especulado sobre los trabajos de construcción del Partenón. Uno de los casos más sobresalientes de la historia fue el de Sócrates, filósofo que vivió en Grecia de 470 a 399 a de C, el que, acusado de sofista y corruptor de la juventud, prefirió cumplir la sentencia de su muerte, rechazando la posibilidad de eludirla con ayuda de algunos amigos. Los filósofos Platón y Aristóteles calificaban ya a los gobiernos de buenos o malos, de injustos o justos, conforme a si gobernaban en beneficio propio o de la sociedad. Hace algunos años algunos organismos empresariales estuvieron impulsando la ley 3 de 3 pensando que era la fórmula para acabar con la corrupción, pedían que los funcionarios o los candidatos a un puesto público presentaran su declaración fiscal, patrimonial y de intereses con la idea de comparar su patrimonio antes de ser electos y después de su término. La propuesta solamente contemplaba el lado económico lo cual es correcto, pero otra forma de corrupción es la incapacidad técnica y de conocimientos necesarios para desempeñar un puesto o ser representante popular sin saber leer o escribir y sin tener los estudios y conocimientos necesarios para desempeñarse o formar parte de un senado, un congreso, un cabildo, ser alcalde o gobernador. El elegir a una persona con esas características, causara más daños económicos que cualquier otro acto de corrupción, tan grave o más que el peculado o el abuso de autoridad. Así mismo debemos exigir que los candidatos a gobernador o alcalde comuniquen antes de la elección qué personas formaran su gabinete en caso de ser electos, así como exigir la declaración del nivel educativo, la ley 4 de 4.

*- El autor es ex presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana