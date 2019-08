Legislatura Pago por Evento

El diputado local por el PRI, David Ruvalcaba, calificó a la anterior legislatura como la del Pago por Evento.

El silencio que había en el congreso estatal el jueves pasado durante la aprobación de la consulta ciudadana de la llamada Ley Bonilla, se rompió con tal ocurrencia.

Si no fueran una tragedia nuestros diputados pasados y presentes, me reiría.

Pero no, el calificativo era para referirse a todos los escándalos en los que se vio envuelta la anterior legislatura, luego de las acusaciones de que los ex diputados recibieron un jugoso pago para aprobar la extensión del periodo de 2 a 5 años, que beneficiaba de manera directa al gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez.

Pero si creíamos que habíamos visto todo en relación a la llamada Ley Bonilla (sé que no es ley sino reforma constitucional y ni siquiera ha sido aprobada, pero en términos de contextualización así le llamaremos), nuestros representantes populares de Morena y aliados, nos dieron una sorpresa más: una consulta ciudadana para que la población se manifieste al respecto.

O sea, dos meses después de la elección constitucional, harán una consulta gansito (por aquello de me canso ganso), para que la población diga a hoja alzada que sí está de acuerdo con un periodo de cinco años. Porque, por purísima lógica, es obvio que el resultado va a ser positivo para el dueño de la cancha, de la pelota, los jugadores y el árbitro.

Pufff…

Pero debemos decir dos o tres cosas en este galimatías político, electoral, social o ya no sé ni cómo llamarle.

El 8 de julio el diputado de Morena, Víctor Morán dijo que la aprobación de la reforma constitucional para aumentar de 2 a 5 años el próximo periodo gubernamental debía de discutirse de manera inmediata por ser de obvia y pronta resolución, pero resulta que hasta ahora no la han enviado al Ejecutivo para su publicación. Dónde quedó su urgencia, pues.

Luego, el mismo diputado Morán dijo que antes de aprobar esta reforma, había llevado a cabo foros ciudadanos para su socialización, pero ahora quieren hacer otra consulta con dinero privado. En dónde quedaron, pues, los resultados.

La maraña de irregularidades que han arropado la Ley Bonilla parecen no tener fin, a la par de que en el centro del país no se cansan de reírse de los malabares llenos de acciones incendiarias que hablan de los caprichosos actos de algunos gobernantes que aun cuando todavía no están en el poder se empeñan en restregarnos en la cara que el control ayer, hoy y siempre será de ellos. O cuando menos eso intentarán.

Para los abogados constitucionalistas locales consultados por esta columnista, no hay ninguna duda de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le darán reversa a la ampliación del período gubernamental de 2 a 5 años aprobado por diputados de diferentes partidos el 8 de julio pasado, claro, una vez que se cumpla el debido proceso y el Congreso la envíe al Ejecutivo para que este la publique y ahí empiece la cascada de impugnaciones.

Pero, bueno, le darán palo lo ministros, según los abogados consultados.

Tan seguros están, que consideran que la consulta gansito, son patadas de ahogados de los abogados que la impulsan, porque ya saben que no traen los votos de los togados de la Corte.

La verdad sea dicha

* La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.