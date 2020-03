¿Legalidad o popularidad?

Si hay algo que nuestro país necesita en estos momentos, al margen de si nos llega o no el Coronavirus, es tener certidumbre para que los empresarios mexicanos y extranjeros se animen a invertir y se generen así, los empleos que tanto necesitamos.

Estas inversiones se han detenido a partir de la llegada de López Obrador al poder, debido primeramente a la cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco, que generó gran desconfianza, decisión que tomó en base a una consulta a modo, sin tomar en cuenta la inversión de miles de millones de pesos tirados a la basura, pérdida de empleos, y sobre todo el pésimo mensaje a nivel nacional e internacional, para los inversionistas.

Pues ahora, este señor vuelve a las andadas: Esta semana anuncia se hará una consulta, los próximos 21 y 22, para decidir si continúa o se detiene la inversión privada más importante realizada en décadas en nuestro Estado. Me refiero a la empresa cervecera Constellations Brands, quien desde hace 4 años, ha cumplido con todos los permisos y licitaciones, además de los diferentes apoyos otorgados a la comunidad educativa del Estado.

La instalación de esta empresa en Mexicali, representa una inversión de 1.4 mil millones de dólares; actualmente tiene ya un avance del 70%. Ha generado 600 empleos directos. Una vez terminada, el número de empleos será de varios miles más.

Desde el inicio de su instalación, hubo la preocupación de que su funcionamiento necesitara utilizar demasiada agua, que con el tiempo nos afectara. Por ésta razón, se hicieron los estudios correspondientes y se comprobó, que el consumo va a ser el 0.2% del total del agua del Valle de Mexicali y no representa ningún peligro de escasez. Esto lo respalda tanto Semarnat como Conagua.

No es posible que este gobierno sea tan irresponsable que deje en manos de los ciudadanos, que nada sabemos de cuestiones técnicas, una decisión que afectará enormemente a empresarios que han invertido de buena fe, miles de dólares, cumpliendo todos los requisitos legales y comprobado que no significa un riesgo presente ni futuro, para el abastecimiento de agua para el campo, ni para el consumo humano. Esta afirmación es tan cierta, que hasta el mismo folleto que se entregará para emitir el voto, puntualiza que Mexicali cuenta con 2 mil 700 millones de metros cúbicos de agua, suficientes para abastecer 30 ciudades como la nuestra. Por eso, afirmar que nos vamos a quedar sin agua si se instala, es distorsionar la realidad. Lo que es real, es que al detenerla, se perderán miles de empleos directos e indirectos, hoy día tan necesarios.

¿Cuál es el mensaje que este hecho deja para empresas que invierten y generan empleos? Que tenemos un Presidente que huye su responsabilidad, y por medio de consultas públicas, por popularidad, ignora y viola la legalidad. En tales condiciones, no habrá quienes arriesguen su dinero y sin inversión, tampoco oportunidades de empleo.

AMLO prometió trabajar por el desarrollo y bienestar de México. Si no da certidumbre y confianza para atraer más y mejores inversiones, no nos está cumpliendo.

* La autora es consejera familiar.