Las vacunas ¿Programa electoral?

La situación en nuestro país está llegando para muchos de nuestros hermanos a la desesperación al ver a amigos, familiares, vecinos contagiados por el Covid. Las cifras han rebasado las 1,600 muertes en un día, teniendo como única solución la vacuna.

En la compra de las vacunas se han dado muchas irregularidades y poca transparencia, pero lo más reprobable es que López Obrador pretenda utilizarlas como clientela electoral, lo que lo convertiría en un oportunista sin escrúpulos, a quien no le interesa que los hospitales estén colapsados y por ende, los muertos se multipliquen, sino perpetuarse en el poder. Lo que causa más molestia es que estén siendo vacunados, antes incluso de quienes están al frente arriesgando su vida, médicos, enfermeras y personal de salud, sean los más de 30 mil, llamados “siervos de la Nación”. ¿ Por qué razón? Porque serán los encargados de vacunar en las colonias a los mexicanos. Estos personajes, por cierto muy bien pagados por el Gobierno Federal, son los mismos que trabajan casa por casa para reclutar adeptos, repartir las tarjetas “Bienestar”, convencerlos de las “bondades” de Morena y de éste gobierno, para que permanezca en el poder. Les solicitan su credencial electoral, anotándolos en una lista para recibir más recursos del gobierno. No contentos con esto, ahora serán quienes vacunen a la población. ¿Qué le parece? No era esto algo que López reclamaba furiosamente a anteriores partidos en el poder, cuando repartían despensas y prebendas en las colonias?

El problema principal de las vacunas, es que López no tiene un plan nacional de vacunación, en lugar de eso, prevalece el caos y el desorden. Además nos miente, al afirmar que México donará miles de dosis a países más pobres para evitar el acaparamiento y acatar la orden de la ONU, algo completamente falso que hizo, entre otras irregularidades, que la encargada del plan de vacunación Miriam Esther Veras Godoy renunciara.

Con este panorama, los Gobernadores y la IP, presionaron a López para que les autorizara comprar ellos las vacunas y aplicarlas a los ciudadanos. Desde hace tres semanas, López Obrador en una de sus mañaneras aceptó pero solo de palabra, ya que en los hechos, no ha firmado un acuerdo ni lo ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, para que los sectores público y privado puedan comprar y aplicar vacunas contra el Covid-19. Es necesario concretar la orden operativa directa para que no quede solo en buena voluntad, ya que él, como sucede con frecuencia, dice una cosa pero hace otra.

Los gobernadores están listos, saben que, con su participación y la de la IP, pueden cumplir la meta de cubrir a toda la población para fines de año. Por su parte Coparmex, ofrece vacunar a 11 millones de mexicanos al mes, declarando estar listos, contar con la capacidad para la distribución, logística y aplicación de la vacuna De no hacerlo, la crisis sanitaria tardará más en solucionarse.

La participación de ambos es importante. Lo que no se vale y no vamos a permitir, es que López cínicamente utilice el dolor, la desesperación e ignorancia de los mexicanos como clientela electoral. ¡Mujer mexicana forja tu Patria ¡

* La autora es consejera familiar