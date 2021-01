Trato este tema porque es muy delicado, urgente y grave.

¿Por qué, entre todas las mañaneras de presidente y las tardeadas del subsecretario de salud, entre la amplitud de datos y comentarios, insistir en el tema de que primero están los ciudadanos y luego las obras faraónicas que pueden tener un receso? ¿Por qué no decir la verdad e insistir en un bien estructurado programa de vacunación contra el covid-19 y ahora sus variantes? ¿Y que hay sobre los medicamentos y vacunas para otros padecimientos y enfermedades de niños? ¿Cuál es la finalidad de vacunar profesores en un estado en semáforo verde como Campeche y no el acelerar la cobertura de vacunación en la zona conurbada de la Ciudad de México-Estado de México, en donde el sistema de salud está siendo desbordado y los contagiados con altos multiplicadores?

Existe detrás de todas estas preguntas (y más que seguramente tendrán los lectores), la sospecha de que la difusión de ideas carentes de base científica, pero altamente “populares”, sobre los inexistentes daños de la pandemia, del domar la curva, del detenerla con estampitas y fuerza moral, son lo que sigue prevaleciendo en el discurso y mensajes del gobierno federal, del partido en el poder, de representantes protagonistas del sector salud.

A toda la incongruencia de datos, de medidas, de transparencia, ahora se suma la compra de millones de vacunas rusas que no han sido aprobadas por los órganos especializados en el mundo e incluso con poca receptividad en los ciudadanos de ese país. Por eso hay receptividad negativa sobre lo que las vacunas pudieran causar en los mexicanos; si eso persiste, el comprar, traer y aplicar sin pruebas su total efectividad, influirá lamentablemente en los niveles de vacunación en nuestro país.

Aunque estamos hablando de una nueva vacuna. Sin embargo, de la primera aplicada a modo aún a quienes no están en la primera línea de atención a enfermos (como los servidores de la nación y varios funcionarios y políticos mañosos) la Organización Mundial de la Salud recomienda poner las dos dosis de las vacunas que llegaron desde Europa, aunque la segunda se retrase.

Los especialistas de la Organización recordaron que dos de las vacunas disponibles, las desarrolladas por Pfizer y Moderna, solo se han probado con un régimen de dos dosis separadas por 21 días: en el caso mexicano es de la primera empresa, aunque ya sabemos que dada la limitada producción de vacunas, la segunda dosis se retrasarán lo que también afecta los cambios en los calendarios programados para vacunar a los integrantes del sector salud, luego a los de la tercera edad y después al resto de ciudadanos.

Esto lo expreso porque algunas personas han manifestado que el haberse inyectado la primera dosis es bueno y ya tienen las personas cierta inocuidad, sin embargo, la recomendación de la OMS es usar las vacunas del modo en que se han aprobado y se han testado porque esa es la forma de la que tenemos datos y es la forma en la que funcionan mejor”,

Ahora un poco de economía. La del mundo y por supuesto la nuestra, no se recuperará en tanto no disminuyan los contagios; por eso será lenta y dolorosa y para nuestro caso mucho más pues el gobierno no está apoyando como se quisiera a los empleados y generadores de empleos, se prefieren hacer obras e incluso remodelar un estadio de beisbol. Lamentablemente estamos con pan y circo, dinero y deporte.

*- El autor es Consejero y Tesorero Nacional de Index, además de Director de Recursos Humanos para LatinAmérica en Newell Brands.