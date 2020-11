Las próximas campañas, ¿virtuales?

Muchas personas no se han percatado que el mundo ya cambió, que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han venido a revolucionar todos los ámbitos de la vida de los seres humanos en el orbe. Sin embargo, los partidos políticos tradicionales continúan con las mismas prácticas y los mismos paradigmas, estamos ante un nuevo proceso electoral, sin duda, las redes sociales jugarán un papel importante en esta contienda, su información circula en tiempo real y sin censura, atrás quedarán las grandes concentraciones humanas para apoyar a los políticos que buscan el voto ciudadano, habrá que dar paso a las campañas virtuales, en consecuencia, la forma de hacer política cambiará radicalmente y tendrán que tomar en cuenta las demandas de los ciudadanos, no obstante, da la impresión de que a los partidos políticos no les interesan los reclamos de la sociedad, lo importante es aparecer en la boleta electoral. La prioridad está centrada en saber si van a ser seleccionados para un puesto de elección popular, aunque, tal vez, no sean las personas idóneas para ocupar esos espacios en disputa. Estos personajes deben tener cuidado, el electorado de hoy no es igual al de años atrás, porque hoy están más informados y politizados y muchos siguen esperando el paraíso prometido.

Hasta ahora, creemos que el gran debate será sobre qué harán los partidos, o qué proponen hacer y cómo lo van a hacer, para solucionar los grandes problemas que enfrentamos como el tema económico, la emergencia sanitaria, la inseguridad. El desdén de los partidos por los ciudadanos incrementa la distancia que existe entre gobierno y gobernados.

El único camino viable para recuperar la confianza del ciudadano es ir a la base, ir a las colonias populares, a los ejidos, la participación ciudadana será vital. Los gobiernos actuales han subestimado a la sociedad. Los empresarios nacionales y locales han sido ignorados en sus planteamientos y el desmantelamiento de las instituciones que contribuyen a fomentar la actividad económica ha sido permanente. El compromiso de participación en los asuntos de estado es de todos los sectores sociales y productivos.

Las ocurrencias y los caprichos han caracterizado a estos nuevos gobernantes. Durante esta administración, todas las iniciativas presentadas han sido sin consultar con ningún sector, menos a los empresarios y se han aprobado de una manera unilateral. Atrás quedaron los planes de desarrollo sexenales, donde se fijaba el rumbo y las metas por conquistar de los nuevos gobiernos, por ello, el barco navega a la deriva, no tienen rumbo ni liderazgo, al final el barco no sabe dónde atracará.

El desmantelamiento de instancias de participación social ha sido una constante, los empresarios han sido estigmatizados acusados en ocasiones de no pagar impuestos, pero también, no han sido escuchados para conocer su sentir en torno a las políticas anti cíclicas para evitar la depresión económica en ciernes. Se ha denostado el papel social y económico tan importante de los empresarios. En estos tiempos difíciles lo que el país necesita es inversión y los únicos que pueden proveer capital son los empresarios, sean nacionales o extranjeros y en particular en Baja California se requiere del apoyo del empresariado local que conoce las condiciones de la región. En un país tan diverso y plural, todas las voces son importantes, no debe imponerse una narrativa única, es necesaria la participación de todos; sin embargo, vemos con tristeza como los llamados líderes y sus allegados de cualquier ideología o colores, están más preocupados por pelear para ser los candidatos que en atender los reclamos de la ciudadanía.

*- El autor es economista egresado de la UABC.