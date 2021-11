Las normas de Norma

Los cambios no se anuncian, se hacen, dicen los gobernantes viejos.

Eso te da certidumbre, el mensaje claro de que no estás simulando o jugando.

De lo contrario generas incertidumbre entre los funcionarios, pero sobre todo provoca vacíos de autoridad los cuales pueden ser aprovechados por aquellos empleados que buscan evadir responsabilidades e incluso hacer cosas irregulares.

Pero si además hablamos del área de seguridad en estos momentos tan convulsionados, es evidente que la falta de decisión resulta doblemente perjudicial y delicada.

En este escenario se mueve la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante Martínez, quien al inicio de su administración les puso un plazo de cien días a sus funcionarios para que cumplieran con sus planes de trabajo, porque de lo contrario lo destituiría.

A esa camisa de fuerza se unió la declaración hecha la semana pasada en la que habló de que tres funcionarios no terminarían el año, ya que no estaban trabajando al ritmo que se necesitaba.

Además esta declaración se juntó a otro acto temerario por parte de la alcaldesa cachanilla, quien dijo que cuando menos dos de sus directores no llegarían ni a la Navidad, pero corrigió, los dos directores mejor van a ser recortados esta semana, dijo.

Y la incertidumbre crecía aun mas, ya que parecía el juego del Calamar; aun cuando la edil dijo que eso sirvió de acicate para qe ahora sí se pusieran a laborar todos.

Se le preguntó por el caso específico de Joel Dueñez, el todavía director de seguridad Pública Municipal y no negó que lo vaya a despedir, no le dio espaldarazo, pero tampoco dijo que lo recortaría ya. Sólo hubo risas de la presidenta municipal, dejando en el aire e indefensión a su director de Seguridad.

Es evidente que Norma ha pensado en quitar a su jefe policiaco, con quien tiene mala relación.

Pero no anunció su destitución, lo dejó vivir unos días más.

Norma Bustamante pudo hacer sus cambios en Obras, a cuya directora removió; además podría hacer lo mismo en otras áreas que, aun importantes, no son delicadas, pero en Seguridad la alcaldesa debe decidir ya, pero a la vez ir con pies de plomo, no puede volver a equivocarse.

De hacer modificaciones en esta área, tendrá que elegir al nuevo con una lupa extra porque las condiciones en las que estamos actualmente no le dan margen de maniobra para volver a hacer cambios en la DSPM.

En las actuales circunstancias sin cambios, pero tampoco sin la ratificación en su cargo, para Dueñez resulta complicado sacar adelante el proyecto que tenga, sin el respaldo de su jefa.

Norma tiene graves problemas no solo por el multi citado funcionario, sino en general por un equipo de trabajo que no le ayuda mucho, que no se la juega con ella, en donde todos se creen jefes, y muchos se la “brincan” y prefieren tener contacto con la gobernadora, Marina del Pilar Avila Olmeda.

El panorama para Bustamante no luce halagador, sobre todo porque en las últimas encuestas aparece como la peor evaluada y eso le trae un ruido que busca romper con una sacudida en el equipo de trabajo.

Las formas y las normas de Norma pueden ser lógicas ante el panorama que vive, pero le provocan mucho ruido en un equipo que se puede sentir vulnerable a la exhibición pública y lo endeble de su permanencia.

La verdad sea dicha.

* La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.