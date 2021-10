Las mentiras ante AMLO

Una gira extraordinaria del presidente Andrés Manuel López Obrador a Baja Calfornia. Primero Mexicali, asiste, sin atender a la población ni a los medios locales como es costumbre, inaugura un cuartel de la Guardia Nacional, que me parece estupendo para los ciudadanos sepamos dónde anda la Guardia Nacional, ya que se actuación en el estado ha dejado (como en la mayor parte de los Estados) mucho que desear.

Sin embargo, las pláticas que entablen Jaime Bonilla Valdez, aun gobernador de Baja California y el presidente, López Obrador serán de mutuos elogios, sobadera de espalda y sonrisas. Mientras en el Valle de Mexicali se encuentran cadáveres casi todos los días, negocios como tortillerías y abarrotes son balaceados e intentado quemarlos, los dueños amenazados por criminales que piden cuotas. La Guardia Nacional como si no existiera.

Bonilla le dirá al oído y en tribuna que Baja California está en paz, que reina la seguridad, es como tratar de esconder la basura bajo el tapete, lo hace por supuesto. Las cifras de muertos, extorsionados, mujeres asesinadas, niños asesinados, robos, asaltos, etcétera, son maquilladas por un Bonilla cínico y mentiroso, nomás recordemos al dirigente del gremio policiaco, Alejandro Monreal que señaló al busca pelitos de La Liber de mentiroso por no pagar los seguros a las familias de los policías muertos, ni los pagos pendientes. Claro que le creerá a Bonilla el ejecutivo federal, es su cuate, incluso, habrá de anunciar López Obrador el lugar que ocupará en su gabinete o tal vez lo nombre Cónsul de México en San Diego, le caería de perlas.

A López Obrador lo entrevisté hace años cuando era dirigente del PRD, un servidor dirigía noticieros en Canal 3 de Televisa Mexicali, abierto, sincero, accesible, sin ayudantes estorbosos, guardo el video de esa entrevista por cierto, por si algunos detractores de este periodista lo niegan. Ese era un hombre muy diferente al actual, puedo decir que empecé a creer en sus palabras, ahora no.

Venir a Mexicali a inaugurar un Cuartel de la Guardia Nacional y no sostener entrevistas con pescadores de San Felipe, agricultores del Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora o con los empresarios o gerentes de plantas de la industria de exportación, en mi humilde opinión, es una banalidad, volar casi 3 mil kilómetros solo para cortar un listón y decir que equis número de elementos están destacados en Baja California para brindar la seguridad (que no tenemos) a los habitantes de este estado fronterizo y no ver ni escuchar al pueblo sabio, me sigue pareciendo una banalidad.

He tenido curiosidad, porque nadie lo dice, ¿qué hace López Obrador después de sus actos en cada entidad? Tal vez se vaya a comer por supuesto ¿y luego? Posiblemente a echarse una siesta, ¿y luego? Preparar la mañanera del día siguiente, y al terminar de prepararla ¿qué hace? Se va a cenar y a pernoctar (recuerde los presidente no duermen, pernoctan).

La edad y condiciones de salud de López Obrador le impiden tener más actividades en sus giras. También el viernes visitó a Tecate, revisó los programas para el Bienestar; sábado tiene agenda en San Quintín, inaugura la Universidad Benito Juárez; en Ensenada firmará el decreto de regularización de autos “chocolate”; el domingo, en Rosarito, de nuevo revisará los programas de Bienestar y el mismo domingo, acudirá al Hospital General de Tijuana, será allí, tal vez, donde agradezca a Bonilla la labor realizada en la entidad y anuncie que trabajo le dará a partir del uno de noviembre. ¿Y la gente, el pueblo? Bien gracias.

