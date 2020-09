Las enredosas redes sociales

En los últimos meses Mexicali se ha estremecido por casos de feroces golpizas e incluso muertes de mujeres jóvenes, cuyas agresiones fueron grabadas y subidas a redes sociales, por las agresoras.

Lo que para las atacantes era un triunfo -el exhibir a la víctima como una manera de humillarla en público- para la sociedad, pero sobre todo para la autoridad, significaba la prueba para el castigo.

El 15 de junio del 2019 Dayana y Nancy sacaron de su casa, con engaños, a la niña de 13 años de nombre Wendy, y la llevaron a una vivienda abandonada en el fraccionamiento Lomas Altas, donde la esperaba un grupo de jóvenes.

Como si fuera una película de terror, la adolescente sufrió una golpiza, a manos de las dos mujeres de 18 y 20 años.

La paliza fue grabada por un joven varón, quien no perdió detalles de las agresiones y humillaciones, ya que la joven víctima fue obligada a besar los pies de sus oponentes.

En las imágenes, que fueron subidas a Facebook, se observa cómo Wendy está en el piso, golpeada y violentada.

La excusa de los golpes: Wendy había hablado de más. Una disculpa y el pago de las heridas causadas por las victimarias fue el castigo. Nada, para la dimensión del acto criminal, la verdad.

El 14 de mayo de este año, fue asesinada Carolina “N”, de 17 años, quien fue encontrada fallecida, en un domicilio del fraccionamiento Gran Venezia. Su hermana, prófuga, ha sido señalada como responsable.

De nueva cuenta hay videos subidos a las redes sociales, que dan testimonio de las últimas horas de la joven muerta y su hermana, bebiendo alcohol y discutiendo. Esas videograbaciones que hizo la víctima, mismas que fueron subidas a su red social, son fiel testimonio de un entorno en el cual cohabitan el alcohol, las drogas y la violencia entre ambas jóvenes hermanas que vivían solas en dicha vivienda. Vaya cóctel explosivo. El pretexto de la agresión y muerte fue una discusión de familia.

El sábado 19 de septiembre, de nueva cuenta Mexicali se volvió a estremecer con la golpiza sufrida por Rosenda, joven de 18 años, madre de dos niños, a manos de una mujer de casi 30 años, quien sin mediar palabra la atacó ferozmente en casa de una "amiga" de la joven agredida.

La acusación sumaria y popular, en donde el juicio colectivo se hizo a rajatabla fue: te golpeo porque tuviste una relación con mi esposo. De nada valieron las súplicas y negación de tal supuesta relación y mucho menos los llantos de los niños presentes. Una mujer golpeando, una más prestando su casa y otra adolescente. Un escenario de pesadilla para Rosenda, quien está acla espera de la justicia ofrecida por la autoridad. Que así sea.

La psicóloga, Erica Reyes, nos comenta que estos actos están enmarcados por una conducta que no mide las consecuencias, está la ira en su máxima expresión y no se ve más allá. De fondo se ve como una cuestión cultural o arraigada donde la culpable es la mujer que se metió con “su hombre” como si el sujeto se manejara por el deseo y no la razón.

Con una mujer con una baja autoestima que va y reclama a su congénere, por cierto mucho más joven y no al individuo provocador de la supuesta infidelidad. Sea cual fuere el escenario. Este salvajismo no debe quedar impune. Aprovechar las redes sociales para exhibir su "triunfo" , se les debe revertir a las agresoras, y ser el clavo que cierre el ataúd de estas atolondradas victimarias que dejaron huellas de su acto criminal.

* La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali