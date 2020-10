Las campañas

Ante el ya cercano proceso electoral, la clase política se ha puesto a la expectativa de quiénes serán los candidatos, coaliciones y quiénes serán los elegidos por el dedo divino para contender por las diputaciones federales, locales y presidencias municipales y lo más importante por la gubernatura. Los partidos de oposición a Morena se encuentran en pláticas analizando la posibilidad de formar un frente amplio opositor que sirva de contrapeso al partido en el poder. Hasta ahora, no hay nada formal, pero no dudamos que a principios de diciembre se despejarán todas las incógnitas.

Toda esta situación mantiene a la gente a la expectativa, sobre todo cuando suena el teléfono y aparece una grabación para preguntarte acerca de tu opinión del desempeño del gobernador y del presidente de México para rematar por cuál partido estarías dispuesto a sufragar en la próxima elección. Una gran cantidad de ciudadanos que ya conocen el proceder de la clase política se reservan sus preferencias hasta el día de la elección. Hoy en día, las personas están más conscientes, están más politizados, por lo que se ve que para ningún partido político será un día de campo.

Por Morena suenan fuertemente Arturo González Cruz, Marina de Pilar Ávila y Jesús Ruiz Uribe, todo dependerá quien sea ungido como presidente de Morena, si es Porfirio Muñoz Ledo o Mario Delgado. Por el PRI aparece la figura de Jorge Hank, por el PAN Gustavo Sánchez, Oscar Vega Marín y hasta Héctor Osuna Jaime, Jorge Ramos y los que se acumulen. Por Movimiento Ciudadano se dice, y no precisamente en secreto, que será el ex rector Alejandro Mungaray Lagarda, por el PRD estaría de nuevo Jaime Martínez Veloz, por el Partido de Baja California hasta ahora no se menciona a nadie, quizás estén esperando llegar a acuerdos a ver si se consolida el frente opositor e ir en coalición.

Las presidencias municipales y las diputaciones federales y locales se integrarán con algunos de los personajes ya mencionados que saldrán de las negociaciones. Sin duda, las temáticas que estarán presentes en el debate político serán la corrupción, la falta de crecimiento económico, la forma en que se ha atacado la pandemia, la inseguridad, el empleo y la inversión. Vamos a ver qué ocurre pues los electores están reacios a aceptar las promesas tantas veces repetidas y jamás cumplidas. El electorado tendrá tiempo para evaluar el trabajo realizado en otras responsabilidades que hayan cubierto todas las personas que pretendan gobernarnos. Un tema que merece ser tomado en cuenta es el proceder de los actuales diputados de la XXIII legislatura, que se dedicaron a legislar a su favor y en contra de los intereses de los que se dicen representar.

Habría que hacer un análisis muy profundo del proceder de cada uno de los miembros de la actual legislatura, para ver si son dignos de confianza y no nos quieran vender la idea que han obrado a favor de sus representados. Lo primero es conocer a quiénes cruzarán la línea que impondrá Morena. ¿Serán dignos de confianza los entreguistas que siguieron consignas de un solo hombre y que nunca se vieron como un poder autónomo? ¿Morena estará de acuerdo con estos representantes, que jamás mostraron sus convicciones políticas para honrar esta bandera?

Son preguntas que los dirigentes tendrán que evaluar y responderse, que tan importante es conformar planillas con personajes que han mentido, ¿con qué cara le van a pedir al electorado su refrendo? No existen leyes y menos políticas públicas que hayan promovido para hacerse acreedores a tanta confianza. No se vieron políticas públicas anticíclicas para paliar la crisis y el fomento de la actividad económica y lograr la senda del crecimiento

*- El autor es economista egresado de la UABC.