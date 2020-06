Una más de las aberraciones en este gobierno de la Cuarta Transformación recién lo ha anunciado Alejandro Domínguez en su noticiario de Milenio, el miércoles, 3 de junio.

A la vez, dada la importancia de la noticia entré de inmediato al internet a fin de conocer el origen de esta información, y qué creé usted, el grupito de Morena, el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con la información en las redes, son quienes han propuesto o impulsado esta iniciativa: sin duda insultante. No encuentra otra forma menos agresiva de calificarla. ¡Viva Morena!

Tenía que ser Mario Delegado, un incondicional del presidente el que lanzara esta idea de rascarle a cada asegurado en las Afores, 13 mil pesos a fin de ayudar a la pandemia del Coronavirus. Son cientos de miles de personas que han confiado sus ahorros para su retiro; para su vejez a este organismo. Esta idea, sin duda, a sugerencia del propio presidente; pese a que no me consta esta acusación. Nada existe; ningún proyecto; ninguna iniciativa que surja del liderazgo de Morena, al margen o independiente de la propia sugerencia del presidente; es decir, una media docena de Altos funcionarios del partido Morena no tienen voz propia, son sin duda una réplica incondicional de las ideas de nuestro presidente, con todo respeto a lo bueno de su gobierno.

Vea usted: que a fin de paliar; de resolver de alguna forma la crisis económica por la que están pasando en este momento, miles; quizás millones, reitero, de trabajadores y sus familias, se eche mano del recurso de las Afores. ¿Se da usted cuenta de esta barbaridad, propuesta por Morena? ¿Morena?

Las Afores: Comisión Nacional, para el Sistema de Ahorro, para el Retiro, se crearon por los gobiernos neoliberales, que permanentemente critica el presidente Obrador, lo que de antemano contradice el afán persecutorio de nuestro mandatario contra el neoliberalismo.

Dado el complejo problema que padecían ya en la década de los ochenta, las pensiones para trabajadores del IMSS, se dio origen a las Afores, que por una parte ayudarían a las pensiones de todos aquellos trabajadores que vieran como una buena alternativa cambiar de la pensiones del IMSS a las Afores; una nueva posibilidad de llegar a la vejez con esta renta o subsidio.

Lo más valioso de la cotización en Afores es que el trabajador que aceptara cambiar de la pasión del IMSS a Afores podrá ingresar su dinero a una compañía aseguradora y ésta acordaría con el trabajador una pensión vitalicia de por vida. De acuerdo naturalmente con el monto de las propias aportaciones del interesado. El proyecto pareciera realmente importante y cientos de miles de trabajadores cambiaron, reitero a Afores sus aportaciones para el retiro. Finalmente, ir contra los ahorros de estas familias es, no encuentro otra palabra: insultante. ¡Viva Morena!, y su grupito en el poder. Ya sabe usted quiénes son. Y pensar que voté por Obrador.

* El autor es artista plástico.