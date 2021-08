Las Piedrotas de Tapalpa

Hace más de cuatro décadas que no visitaba el Pueblo Mágico de Tapalpa, Jalisco. Enclavado en la sierra, destacan sus techos de teja roja, sus vigas de madera y sus paredes blancas y rojas. Es destino de muchas personas por su clima fresco y la limpieza de su aire. Ha tenido en los últimos años un importante desarrollo inmobiliario.

El cultivo de fresas, frambuesas, berrys han canalizado importantes cantidades de agua para la producción de estos productos y en algunas zonas escasea el agua.

Desde mi infancia había conocido una zona de Tapalpa llamada Las Piedrotas, al paso de los años y mi vida desarrollada en Baja California, olvidar este paraje tan enigmático, pareciera que no era cosa importante. He vuelto a Las Piedrotas, en compañía de parte de mi familia.

A diferencia de lo que vemos en La Rumorosa, una sierra pedregosa, en Tapalpa los campos están verdes y los cerros con pinos. En ese valle, las enormes piedras fueron puestas ahí no se cuantos siglos y existe la teoría, la cual comparto, de que un meteorito al entrar a la Tierra se fragmentó cayendo los pedazos en este valle.

Ahí están y han estado por años sin que se despeje la incógnita de cómo llegaron estas enormes piedras a ese lugar. Ves a todo tipo de gente admirando este espectáculo que nos brinda la naturaleza. Los niños no se hacen preguntas de cómo se colocaron estas piedras, ellos corren a subirse a cuanta piedra les permite. Los jóvenes llegan con sus celulares a tomarse selfis en cuanta piedra ven. Los adultos si hacen conjeturas de como surgió el valle de Las Piedrotas.

Un par de señoras, desafiando al gravedad y el peligro escalaron una gran piedra y al llegar a la parte alta lanzaron un grito en señal de triunfo, la bajada fue más complicada, pero llegaron a tierra firme sin problema y satisfechas.

¿Cuántos parajes hermosos tenemos en nuestro México? Miles, lo difícil es conocerlos y disfrutarlos. De norte a sur, de costa a costa, México tiene rincones estupendos que debemos disfrutar. Tomé fotografías, respiré el aire puro, aunque a veces me encontraba con olores de los desechos de vacas y caballos.

Dejé ese lugar con el recuerdo de visitas pasadas, claro la primera vez llegué a Las Piedrotas montado en un burro, ahora el transporte era una van. Por cierto, pregunté por los burros y la posibilidad de rentar uno y recordar la travesía que una vez hicimos en la infancia junto con la familia Duncan Ancira, pero me dijeron que ya no había burros para rentar en Tapalpa, solo caballos y que quedaban uno que otro burro, si los burros están en peligro de extinción.

También quiero platicarles de una casa grande del centro de Tapalpa, ahora alberga a la Casa de la Cultura, está perteneció a Federico Galves, según me platicó un señor que me atrapó tomando fotos, era de los más ricos de Tapalpa, esa casa tenía un jardín donde se apreciaban venados. Incluso fue el dueño del valle de Las Piedrotas. Al morir sus hijos vendieron la casa al Ayuntamiento de Tapalpa y el Valle de las Piedrotas a Rafael Caro Quintero. Cosas que se entera uno en vacaciones. Si algún día van a Jalisco, les recomiendo visitar Tapalpa, Pueblo Mágico con experiencias que no olvidará, sobre todo si visita el valle de Las Piedrotas.

* El autor es Periodista independiente.