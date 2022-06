Lapsus es una ausencia por olvido o bien, por mediano desconocimiento. Y un lapsus lingue pues es precisamente decir algo en forma equivocada por no saberlo. Por lo general, esto les sucede a los pequeños que empiezan a hablar y a veces les pasa hasta los seis años. Dicen palabras incorrectas unas por otras; pero, por lo general, se dan a entender. Y esto tiene que ver con el contexto. Un pequeño le puede llamar perro a un animal que no lo sea y esto en realidad no es grave. Ya irá aprendiendo.

Sin embargo, dichos errores también los cometen los adultos que dicen una palabra por otra. Esto sucede por una distracción de momento; pero hay quien que “seguido mete la pata” por soberano desconocimiento. Y no solo hablo de quienes no estudiaron; también les sucede a quienes pasaron por la escuela y no la aprovecharon mucho que digamos.

Pero también nos sucede a quienes si le echamos ganas al estudio; pero muchas veces nuestros pensamientos no se estructuran de manera adecuada.

Lo señaló Lashley desde 1958: “Pensamos con palabras y, estos pensamientos, acuden a nuestra mente bajo una forma gramatical de sujeto, verbo, objetos y complementos sin que sepamos cómo producimos la oración”.

Hay pequeños que dicen pocas palabras y las dicen muy bien; en cambio otros, pronuncian muchas y varias en forma equivocada; pero, repito, también se dan a entender.

Yo creo que es mejor que se suelten hablando mucho y asíaprenderán más y mejor. Y también considero que es unerror que los adultos los limiten y peor aún, que les diganque no los entienden. Hay que hacer la lucha, sobre todo sitenemos afecto por ellos.

Con el tiempo -a niños y jóvenes- les sucede un fenómeno lingüístico llamado “hiperregulación” y pronto aprendes que no se dice “he rompido” sino “he roto”. Ellos aprenderán más rápido si usted les tiene paciencia, dedicación yentrega.

LA PALABRA DE HOY: LAPSUS

Tal cual lo señala el diccionario, consigno los siguientes delconcepto masculino lapsus: “Equivocación que se cometepor olvido o por falta de atención”. Ahora bien, “lapsus lingue se comete al hablar, especialmente al decir mal una palabra o decirla en lugar de otra”.

DIDÀCTICO: MALAPROPISMO

El malapropismo es el término que designa a la utilizaciónequivocada ya sea por fonética o por significado diferenteal correcto. Por ejemplo, decir: “Voy a rascarme las vestiduras” o “entre la espalda y la pared”. De seguro usted sabecuáles son las palabras correctas.

“Balandronada” por «baladronada», «antena paranoica» por «antena parabólica» o «rintintín» en lugar de «retintín»

Me disculpo de que -sin querer- haya “metido la pata” ocometido un lapsus.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.