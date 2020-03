Lamentable

Previo tres que cuatro días antes a la protesta multitudinaria de miles de mujeres determinantes, iracundas realmente por tanto asesinato que han sufrido a lo largo y ancho del país, la señora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación en un discurso ante la burocracia femenil; (mujeres en los distintos cargos del actual gobierno) comunicadoras y medios informativos en lo general, les indignó más o menos estas palabras (no textual): La protesta de miles de mujeres no es, no tenga la menor duda, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador; están muy molestas por tantos crímenes que han padecido, por los abusos y maltratos de que han sido víctimas, por su maltrato y feminicidios por parte del machismo pero, no están molestas contra el señor presidente (debió decirlo varias veces).

En otra palabras un discurso falso e incondicional y por lo tanto pidiendo, rogando, explicando a su auditorio que por favor salvemos al presidente de este enorme problema que su gobierno es, a todas luces, inocente de esta protesta multitudinaria de mujeres. Más, es obvio, al Presidente le molestan, lo ponen nervioso pero finge disimuló al respecto;- acota el comentarista-. Como diciendo ni las veo ni las oigo. Cuando se le preguntó por una mujer periodista, del tema escabroso: ¿Es usted feminista? Obrador hace una pausa, sus pausas acostumbradas, pasan segundos, razona la respuesta y dice: “Yo soy humanista”. ¿Te das cuenta que genialidad de político, cuanta argucia, cuanta evasión, que forma de eludir la pregunta frontal que se le hizo?

Pero, por otra parte, y retomando el tema, la incondicionalidad de la señora Olga Sánchez Cordero no tiene nombre: Tal parece que el señor presidente y la señora Sánchez Cordero con frecuencia ven a los mexicanos como si fueran un montón de idiotas. Eso es triste, desespera, y en general las multitudes de Morena actual con similar entrega, son sin duda la misma voz del Presidente. Naturalmente con todo lo bueno e incluso trascendente que su gobierno ha venido realizando.

Qué necesidad. Nuestro mandatario pudo haber contestado la pregunta citada con un gran y valioso discurso en favor de las mujeres, qué le costaba, afirmando que su gobierno se encuentra totalmente dispuesto a resolver este enorme problema y hacer lo imposible por atacar las causas que lo provocan y, perseguir, sin cuartel y con la ley en la mano, a los feminicidas. Pero no salirse por la tangente, como lo hizo. No era necesaria esa respuesta. Posiblemente le faltó decir que él como Cristo, era una gran humanista. ¿Te das cuenta?

* El autor es artista plástico.