 La vergüenza de los latinos trumpistas en EE.UU.

Como queriendo “encajar” en un país que nunca será el suyo, los latinos trumpistas en Estados Unidos, sacan las garras y defienden a un presidente que ha pisoteado a su gente, vulnerado sus derechos y humillado a sus pueblos.

Aun así, esas ansias de querer ser parte de la “elite” americana, los lleva a vender su propia dignidad y aseguran que Donald Trump cumple sus expectativas económicas, ideológicas y hasta religiosas.

El presidente de Estados Unidos visitó esta semana Arizona en busca del apoyo de votantes latinos, la respuesta fue por demás pobre, solo pequeños grupos de hispanos externaron públicamente su soporte al republicano.

De igual forma sucedió con Ivanka, la hija predilecta de Trump, quien también estuvo de visita ante un miserable número de hispanos que se pusieron de tapete frente a la excéntrica rubia.

Durante un evento organizado por “Latinos for Trump” en Phoenix, el mandatario se comprometió a “cuidar” y “no defraudar” a los hispanos, mientras las noticias a nivel mundial ardían, al darse a conocer que autoridades migratorias les están extrayendo de forma engañosa los úteros a las inmigrantes en los Centros de Detención de Estados Unidos.

En su descaro total, el republicano dijo estar complacido con los resultados de las encuestas que según él le favorecen entre la comunidad latina, sin sustentar dicha aseveración, la que por obviedad no existe.

Mientras Trump habla de una realidad fantasiosa, miles de inmigrantes continúan encerrados en cárceles con un latente peligro a contagiarse de coronavirus, y ante la insensibilidad de un gobierno que los deshumaniza y les arrebata su condición de ser libres en este mundo.

Esta es la quinta visita de Trump a Arizona este año, pero la primera enfocada a la comunidad latina, donde el presidente participó en una mesa redonda con representantes de la comunidad hispana, los que fueron severamente y merecidamente criticados en redes sociales y espacios públicos.

En lo personal, me es muy difícil digerir que haya mexicanos que apoyan a un presidente supremacista que nos ha llamado criminales. No olvido las primeras palabras de Trump cuando anunció su campaña a la Presidencia en 2016, asegurando que muchos emigrantes mexicanos son “violadores”.

Es que aparte de ser periodistas, también soy Beatriz Limón, y no puedo soportar ver el trato que reciben los inmigrantes y los insultos que constantemente recibe mi gente, que también los hago propios.

Sus políticas antinmigrantes en los últimos cuatro años, entre ellas la separación de familias en la frontera, su obsesión por construir un muro fronterizo con México y su intento por terminar con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), no se borrarán tan fácilmente.

Así que descartemos a ese reducido y vergonzoso número de latinos trumpistas, y entre los 32 millones de latinos habilitados para votar el próximo 3 de noviembre, saquemos alma, corazón y vida, para cambiar la situación actual de nuestra gente en el país de las “libertades”.



*Corresponsal en Nuevo México y Arizona de la Agencia Internacional de Noticias Efe.