La única solución

Cada día con hechos contundentes, López Obrador nos demuestra que la silla presidencial le quedó demasiado grande y que no sabe gobernar; lo único que hace es dividir, mentir, difamar, acusar, burlarse de todo, señalar culpas de otros, sin asumir jamás error alguno, convirtiendo sus mañaneras en un show inútil y caro, que no lleva a ninguna parte, lo que por supuesto, no es gobernar.

Por otro lado, vemos los medios de comunicación oficiales muy “tolerantes”. Si el diez por ciento de los errores cometidos por AMLO, los hubiera hecho cualquier otro presidente, ya lo estarían crucificando. Con López Obrador es muy diferente, dando la impresión de que, para muchos medios y comentaristas, pesan más sus intereses monetarios, que su interés por México y los mexicanos.

De esta forma, los ciudadanos nos sentimos indefensos, por un lado, López Obrador destruyendo lo bueno que sus antecesores lograron, dejando crecer la inseguridad, el desempleo, la pobreza, etc., y por el otro, hoy que tenemos la oportunidad con la ley en la mano de despedirlo revocándole el mandato, surgen voces en apariencia contra AMLO, pero dedicados a atacar y confundir a los mexicanos para que no ejerzan este derecho plasmado en la Constitución.

Lo más asombroso es ver cómo los partidos políticos de oposición, lejos de unirse, convocando a sus agremiados, hablan de no participar, dando la impresión de preferir pagar el precio del deterioro del país con López otros tres años, a cambio de tener prebendas en 2024 de tomar posiciones políticas o la presidencia.

Increíblemente, somos el único país del mundo donde la oposición habla de no participar, incluso hasta de impugnar el proceso de revocación de mandato que es un derecho ciudadano en México. La evidencia basada en hechos y datos está a la vista. Intelectuales y comunicadores y la conocida disidencia bajo control del gobierno de la 4T, son parte de esta conspiración en bloque para promover la no participación y ausentarse del derecho de despedir a López Obrador, para que éste permanezca hasta el fin de su sexenio sin importarles los daños colaterales para el país. ¿Será que a los líderes de partidos políticos y sus aliados “no les conviene” en este momento que en México los ciudadanos utilicemos esta herramienta democrática, que tendría un efecto directo al desempeño de sus alcaldes gobernadores, diputados y senadores?

Para mayor confusión, Morena aparentemente ahora, está interesada en obtener firmas. Otro engaño más. Están recabándolas para la “ratificación”, algo innecesario y falso. Lo que existe y aprobó el Senado fue la REVOCACION. De ésta forma, le apuestan a la denostación y abstención, para que no acudamos a las urnas, que es precisamente, el mejor escenario que esperan López Obrador y Morena.

No nos dejemos engañar, aquí no se trata de partidos, se trata de nuestra libertad y el futuro de México; un país maravilloso, que no merece caer en un comunismo destructor y perverso, herencia que dejaríamos a nuestros hijos y nuevas generaciones. Regístrate antes del 15 de diciembre, para hacer viable la única solución, donde unidos le revocaremos su mandato a AMLO, el peor presidente en la historia de nuestro país.

¡Mujer mexicana forja tu Patria¡

* La autora es consejera familiar.