Que sea útil para el público, no útil para ustedes, se escuchó el grito de la actriz principal de la serie La Periodista de Netflix.

La pregunta no era menor, iba dirigida al vocero del primer ministro de Japón, quien estaba acusado de corrupción en la venta de unos terrenos.

Se trataba de obtener información acerca de este presunto ilícito, se querían datos que fueran útiles para la comunidad y no sólo mentiras o respuestas a medias que le sirvieran al poder.

Era la lucha de la periodista; es la lucha de la población. Al final se obtuvieron los datos fidedignos a través de la viuda de un funcionario implicado en este acto de corrupción.

¿Por qué viene a colación el dato?, porque en el mundo real periodístico todos deseamos y pedimos lo mismo.

En la sociología del poder, cada vez se hace más evidente la necesidad de la unificación de criterios, de la coordinación ciudadana con la autoridad, de los liderazgos vinculatorios que permitan llegar a la solución de la problemática inmediata, de esa que afecta a la población.

Desde hace unos meses empezamos en el Canal 66 el Semáforo del compromiso de la autoridad, para medir la solución de los problemas próximos de la población, de esos que tienen que ver con los servicios públicos próximos: seguridad, luminarias, drenaje, baches, topes, semáforos.

Esos irreductibles problemas que soñamos con resolver en un santiamén y que nos generen la sensación de confort en la inmediatez urbana que nos permite aplaudir que prenda la luminaria de enfrente de nuestra casa, ya que creemos que con eso tenemos dos policías afuera de nuestra vivienda, de esa que deseamos lograr para que los baches desaparezcan, que el tope no sea tan pronunciado, que las jaurías de perros callejeros no nos ataquen, que los lotes baldíos no estén llenos de basura, que la seguridad nos alcance y arrope a todos, que el delincuente de poca o mucha monta no salga rápidamente de la cárcel para volver a hacer de las suyas.

En fin, que no haya una puerta giratoria de todo este tipo de problemática que para algunos puede ser una peccata minuta, pero para otros muchos significa la posibilidad de vivir mejor.

La aritmética social donde la población de a conocer su problemática a través de un medio de comunicación como Contacto Matutino de Canal 66, poniéndole luz y haciendo visible el contexto en el que habitan muchos ciudadanos y que las autoridades a las que les competen su solución actúen, es una forma de cambiar micro universos a través de solucionar conflictos pequeños.

Se trata de mejorar entornos con la ayuda de todos.

La verdad sea dicha. -

*La autora es directora del portal MF Noticias Mexicali.