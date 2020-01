La rifa del puerco que más chilla

Somos lo que Hacemos

Mientras el país llega al mayor nivel de violencia registrado, tristemente cada día 100 mexicanos pierden la vida violentamente en un país en el que el Estado no es capaz siquiera de cuidarnos, en el que enfermos crónicos se han quedado sin tratamiento, por la estúpida obsesión de borrar todo lo que no haya sido iniciado por la 4T, sin importarles que el Seguro Popular otorgó, con problemas y retos necesarios a resolver, acceso a los servicios de salud hasta de tercer nivel a 53 millones de mexicanos que no cotizaban en sistema alguno. Mientras ya se “chingaron” la mitad de los recursos del Fondo de

Estabilización, mismo que requirió de una disciplina fiscal de casi 19 años para su conjunción, mientras el país está estancado, sin crecimiento, desaprovechando la mejor etapa de crecimiento económico de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, durante los últimos años, de nada importa que al país hubieran llegado miles de millones de dólares de nueva inversión nueva que nos permitiría tener acceso a mejores y más baratos servicios, no olvidemos que la luz llegó a disminuir hasta en un 14 por ciento y que en el caso de la telefonía e internet las ventajas de un mercado abierto, con mejores reglas han beneficiado a los consumidores de nuestro país, mientras desde el Senado de la República se acata sin chistar las órdenes del Presidente hasta para robarse la elección, de la hoy titular de la CNDH, y se prepara lo que puede ser el mayor atentado a las garantías individuales de nuestra gente a través del proyecto dado a conocer hace unos días por el fiscal Gertz Manero para reformar el sistema de impartición de justicia nacional; el Presidente Andrés Manuel sale con la estupidez de rifar el avión presidencial y nosotros, como el pueblo bueno y abnegado que somos, sólo reímos y festejamos tan pobre ocurrencia.

En nuestro estado, organismos empresariales decidieron, legítimamente, oponerse a los impuestos aprobados, violando el debido proceso y haciendo del simple mayoriteo su análisis legislativo, total, que los diputados le den a su papel la dignidad que quieran otorgarse, el gobernador termina con la “graciosada” de llamarle puercos chillones a los empresarios que han decidido alzar la voz.

Tristemente se recurre al insulto y a la degradación, lo ha hecho de manera sostenida en contra de los que formamos parte de la Coparmex en nuestro estado; el Ingeniero Bonilla mide a todos con la misma tabla, lo hace a su conveniencia y con ello cae en la generalidad que no resiste dos dedos de frente, en vez de argumentar y defender la construcción de ideas para transformar a nuestro estado, prefiere aludir a la falta de empresarios nacionalistas que se oponen a pagar mayores impuestos, no sin antes presentar un programa de trabajo que implique la reducción sostenida del gasto.

Pareciera que la fórmula de: “estás conmigo o estás contra mí”, por cierto tabla rasa usada por el gobierno federal es la vara con la que somos medidos en nuestro estado.

Mientras en el país se hacen memes de la rifa del avión presidencial, en nuestro estado los que nos partimos la madre todos los días para generar empleos, riqueza, y pagar más impuestos somos puercos chillones; de verdad, ¿No podremos aspirar a mejorar el nivel?

*El autor es empresario, ex dirigente de la Coparmex Mexicali.