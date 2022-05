La prueba de fuego

Muchos mexicanos estamos preocupados por lo que está sucediendo en nuestro país, y el rumbo al que López Obrador nos conduce: Al comunismo Castro-Chavista.

He escuchado decir a personas bien informadas “todo está mal”, y no hay forma de contradecirlos. Por ejemplo, en Educación con las nuevas disposiciones de su titular de desaparecer las asignaturas, dejar la evaluación a criterio del alumnado, e imponer la ideología de género a los niños desde pequeños, nos muestra que, más que educar, este gobierno estará dedicado a adoctrinar alumnos, justo como se hizo en países totalitarios como Cuba y Venezuela.

En materia de seguridad, ¿cómo estamos? Sin ningún control, asesinatos, asaltos, secuestros, extorsiones, cobros de piso, desaparecidos, a tal grado que no sabemos si nosotros o nuestros hijos, regresarán a salvo a casa, ya que los delincuentes están “trabajando” a sus anchas, con el permiso de López Obrador que sigue con su absurda política de “abrazos no balazos”, es decir, protegiendo a los criminales y dejando a los ciudadanos, incluso a los militares y policías, en la más completa indefensión.

Y ahora, la próxima llegada de supuestos médicos cubanos, porque “no tenemos médicos en México”, es un insulto a miles de médicos mexicanos bien preparados sin empleo, incluyendo a todos esos Héroes que estuvieron al frente de la pandemia sin descanso, sin ir a casa para no llevar el contagio y que, lejos de agradecerles, fueron despedidos sin compensación alguna, algo totalmente injusto, inhumano y cruel.

Siguen destruyendo la selva maya, y a López le vale el daño tremendo a la naturaleza de esa bella región, tampoco escucha el grito de auxilio de los ambientalistas.

Y aquí es donde recuerdo con tristeza e impotencia, todo el trabajo que millones de mexicanos realizamos para sacar de manera legal, y constitucional a López Obrador el pasado 10 de abril con la Revocación del Mandato, que no se logró por falta de unidad de los mexicanos. ¿Por qué? Por la campaña feroz de opinólogos, partidos de oposición, comentaristas, intelectuales, etc., de la “abstención activa”, “terminas y te vas”.

Ahora, todos esos que no votaron contra AMLO, y promovieron no hacerlo, tratan de defenderse queriendo darle vuelta a la página, buscando esconder bajo la alfombra lo sucedido, justificando por “la unidad”, el superar éste error histórico y en aras de lo que le espera a México, dejar de exhibir a los promotores de NO VOTAR, porque les molesta se los recordemos. ¡Claro!

Y así NO se aprende. Es la misma conducta de López, ¡Al carajo! de quienes prefirieron abstenerse, no respetar y mandar al carajo la Revocación, la Constitución, y al INE, que responsablemente trabajó organizando y capacitando ciudadanos, para hacer viable esta herramienta democrática.

Este 5 de junio habrá 6 elecciones estatales. Será la prueba de fuego, si la apuesta de la oposición de no votar el 10 de abril para ir con su estrategia a las elecciones fue la correcta. Ojalá nos equivoquemos. Porque si Morena gana la mayoría de esos estados, será la crónica de una dictadura anunciada, donde los oposicionistas, fueron engañados y manipulados para quedarse de brazos cruzados. El principio del fin de un México libre ¿Por…. cuántos años?

¡Mujer mexicana forja tu Patria!

* La autora es consejera familiar