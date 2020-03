Este comentario es a toro pasado. Es un asunto que siempre quise abordar pero por x, no lo hice. Se trata de la rabieta que hizo Porfirio Muñoz Ledo en torno al comportamiento del presidente Obrador, con respecto a los miles de migrantes que fueron detenidos en la frontera sur de México. De acuerdo con Muñoz Ledo, el Presidente ha mostrado debilidad, blandenguería; -- esta palabra es mía-; al convertirse en un peón de Donald Trump al hacerle el trabajo que ha estado exigiendo el gobernante “güero” al propio Obrador. Muñoz Ledo, el típico trepador político mexicano; PRI, PRD, Morena, muy inteligente de acuerdo con la versión de otra aplaudidora de AMLO, Dolores Padierna, (y sí debe ser Porfirio un sagaz político mexicano, de lo contrario, no hubiera sido tan indispensable ante la administración de los recientes gobiernos, siempre con importantes puestos administrativos y políticos en toda su reciente trayectoria; ni duda debe haber de su capacidad).

Bien, este trepador inteligente, hábil, intuitivo se lanzó a las barbas de Obrador por la conducta del mandatario al detener o frenar en la frontera sur a miles de migrantes que su único fin es llegar a los Estados Unidos.

El comentador opina; dice su versión: AMLO está bien; su conducta al respecto es la adecuada. No le queda otra opción a no ser confrontarse con el gobierno de Trump, lo que, de hecho el mandatario mexicano no tiene ninguna posibilidad, de doblegar el poder del imperio. Mientras tanto, Muñoz Ledo solo hace de manifiesto su ignorancia al respecto. Su desconocimiento de lo que ha significado en la historia de la humanidad el poder de los imperios. Al político inteligente y sagaz, le hace falta leer con mucha atención lo que han significado los imperios a través de los siglos. Una guerra económica contra el gobierno de Norteamérica, México al final la perdería. Así de simple. La prudencia de Obrador al respecto, (y en este caso estoy plenamente de acuerdo con él), es de sensatez; por primera vez en tantas de sus ocurrencias; y tiene muchas, le doy la razón. El acelere de Muñoz Ledo contrasta con la inteligencia de AMLO mostrada en este caso con una salvedad ha sido el propio mandatario mexicano el que ha provocado este maremágnum: qué necesidad tenía López Obrador de decirle en su mañaneras, a los migrantes de Centroamérica: “México les abre las puertas; tendrán incluso trabajo; serán bien venidos… etc.”. Qué necesidad.

¿Y sabe usted por qué? Por esa ambición desmedida del Presidente de ganar puntos; de quedar bien con las multitudes, de ser admirado y allí están los resultados. Finalmente, Obrador tuvo que echarse para atrás, incumplir su socialismo maniqueo. Ahí están los resultados, que incluso nunca previó. Su impulso de actuar siempre como si aún estuviera en campaña con frecuencia es superior a la realidad; al problemón de ser hoy Presidente de México y no un candidato de Morena en campaña, al parecer, no lo ha podido superar. Reitero: qué necesidad tiene de frecuentemente hacer promesas que no podrá cumplir. Ahí le va un caso en extremo visible; revelador: palabras más palabras menos: “El crimen; la corrupción; el narco, se terminará en mi gobierno; la causa de todo es ‘pobreza del pueblo'”. Así de simple, según Obrador. ¿Te das cuenta…?

* El autor es artista plástico.