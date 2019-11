La primera supermodelo digital del mundo

Hoy en día, la mayoría de las personas tienen redes sociales y es normal que por lo menos sigan a una persona; ya sea porque tienen pensamientos similares o les agrada su forma de vestir, maquillar o porque son una fuente de inspiración, pero entre más avanza el tiempo, un modelo humano no es suficiente pues así como el mundo trasciende ellos también, llegando al punto en el que se ha vuelto más popular un modelo virtual que uno de carne y hueso.

Hace algunos meses hablamos de Imma Gram, una modelo japonesa que tomó gran popularidad gracias a una aplicación llamada Zepeto, una App en la que podías personalizar tu propio avatar, básicamente crear una identidad virtual que sea exactamente como tú, no solo físicamente si no que hasta podía tener tus mismos gestos y gustos, en el caso de Imma al ser una modelo virtual podía llegar a convertir su Zepeto en cómo es ella al 100% por tener rasgos tan definidos y gracias a eso fue como sus redes sociales tomaron fuerza.

Pero Imma no es la primera modelo virtual que existe, ese puesto se lo gano Shudu Gram “la primera supermodelo digital de mundo”, de piel negra, que sin duda se robó la atención de millones de personas y entre ellas de la mismísima Rihanna, ya que compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que la modelo virtual lucía su línea de maquillaje Fenty Beauty, la imagen se volvió tan viral que el creador tuvo que dar un comunicado contando que Shudu Gram no se trata de una modelo real, sino una modelo virtual y la primera de la historia.

Esto sin duda dejo en shock a todas las personas que la empezaron a seguir ya que si tú mismo miras las fotos creerías que se trata de una persona de carne y hueso y no una especie de avatar, creado a tal grado que es imposible dejar de seguir una vez que empezaste a ver sus fotos, dado que el diseño de ella es tan bueno que esperas a ver como será la próxima foto que suba para ver si habrá algún detalle que la haga ver “menos humana”, pero nunca es así, todas sus fotos son impecables e incluso para que todo parezca más “real” sube fotos con otras personas como si realmente tuviera amigos influencers, que son más modelos virtuales creados por el fotógrafo británico Cameron-James Wilson quien estuvo experimentando con tecnología de modelado en 3D y la creó hace un año.

Él menciona que Shudu Gram fue inspirada en una Barbie que se llama Princesa de Sudáfrica y que sus modelos a seguir fueron Grace Jones y Alek Wel, modelos y mujeres empoderadas que cambiaron los estereotipos de belleza y que dejaron huella en el mundo entero.

Actualmente Shudu tiene algunas colaboraciones con marcas de ropa que realmente existen en las que ella modela ciertas prendas en fotografías por su redes sociales, pero la aceptación de las personas aún no es 100% aprobada por el hecho de que algunos piensan que es mejor pagarle a una modelo real, pero también hay una alta tasa de personas que lo aprueban así que realmente solo basta de un par de meses para que las personas se acostumbren y empiecen a ver a las modelos virtuales como algo común y que incluso lleguen a mostrar tal interés como para que trasciendan en sus youtubers favoritos, ¿Sera ese realmente el futuro? Ahora cuéntame tú, ¿Qué opinas de las modelos virtuales? ¿Superará a las modelos de carne y hueso?



*Akari es youtuber del canal Akari Beauty Official, cuenta con más del millón de seguidores. Sus contenidos son: Vlogs, Challenge, DiY’s, reviews y todo lo relacionado a la cultura asiática.