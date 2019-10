La policía municipal y las mujeres

Marina del Pilar Ávila Olmeda comenzó su presidencia municipal con el pie izquierdo en materia de seguridad pública. Al momento de calificar a la policía de Mexicali como la más corrupta de todo el estado, la joven alcaldesa se ganó la crítica de varios sectores.

En este mismo espacio escribí no me molestaba la declaración de la presidenta municipal. A mi entender, por supuesto que existe corrupción en la policía de nuestra ciudad; de hecho, seguro estoy que existe corrupción en prácticamente todas las policías de nuestro país.

Lo que me disgustaba era la falta de una solución. El diagnóstico, aunque algunos se indignen, me parece el correcto: hay corrupción en la policía de Mexicali. ¿Y la solución? Construir una corporación verdaderamente más efectiva resulta un poco más complicado que únicamente señalar sus deficiencias.

Esta semana, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a cargo de María Elena Andrade Ramírez, realizó nuevos nombramientos en el Cuadro de Mando de la policía. La directora señaló que se basó en la experiencia, el desempeño al interior de la corporación policial, los exámenes de control y confianza, así como las hojas de trabajo y expedientes de la sindicatura municipal.

Hay un tema que resalta de los nuevos nombramientos. Alrededor del 30% de los elementos de la policía que estarán en una posición de mando serán mujeres. Nunca en la historia de la dirección de seguridad pública municipal habían estado tantas mujeres policías en una condición de mando.

Me parece que esto es una buena noticia para la corporación, y, por ende, para Mexicali. En primer lugar, hay un tema de igualdad de género que representa un avance sumamente plausible. En segundo lugar, y el más importante, para nadie es un secreto que las mujeres tienden a ser más ordenadas, disciplinadas y eficientes en el entorno laboral.

A lo largo de muchas décadas, hemos visto como el Cuadro de Mando de la policía municipal de Mexicali pasa de elementos considerados cercanos al régimen priista a elementos considerados cercanos al régimen panista, y viceversa. Según ganara la alcaldía el candidato del PRI, o el candidato del PAN, de antemano sabíamos quiénes estarían al frente de la corporación.

Ojalá que la llegada de un importante número de mujeres a posiciones de poder represente un parteaguas dentro de la corporación policial. Urge que sean los mejores elementos, y no aquellos que tengan vínculos partidistas, los encargados de ver por la seguridad de los mexicalenses. Urge despolitizar a una institución tan importante.

Por sí sola, la llegada de una mujer a la alcaldía de Mexicali no cambiará absolutamente nada. Por sí sola, la llegada de una mujer a la dirección de seguridad pública municipal tampoco cambiará absolutamente nada. Sin embargo, cuando sumamos a la ecuación el nombramiento de un importante número de mujeres dentro de la corporación policial quizá podamos hablar del inicio de algo distinto. Ojalá que así sea.



* El autor es Abogado y conductor de televisión.