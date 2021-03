La mujer en los medios

Desde 1995, el Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP, por sus siglas en inglés) analiza las noticias con perspectiva de género en diferentes medios en el mundo. El último ejercicio de este tipo, fue en el 2015, y participaron 114 países, (México, entre ellos) analizando 135 medios de comunicación, tanto impresos, como electrónicos y digitales, lo cual sumó 1,350 noticias, y uno de los resultados fue la confirmación del sexismo mediático en las agendas de cada país (https://cimac.org.mx/2020/04/ 08/gmmp2020/ ).

El año pasado, nuevamente GMMP convocó a diferentes organizaciones e investigadores a realizar un ejercicio de análisis mediático; en este caso el Observatorio Global de Medios de la Frontera Norte-UABC (Observa/Frontera), fue invitado a participar analizando un diario de cobertura nacional un día determinado de septiembre, usando para ello una metodología con perspectiva de género. En esta ocasión, amable lector, me propongo compartir algunos datos del informe preliminar.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Un aspecto que debe ser destacado, es que este trabajo, tuvo un entorno noticioso mundial impactado por el efecto de la pandemia en todo el mundo, aun así, los datos (2000-2020) muestran un notorio progreso significativo en cuanto a un equilibrio en las noticias reportadas en televisión, en las cuales la mujer tiene una presencia de un 48% en las noticias reportadas por las periodistas, no así en los diarios o la radio.

El informe indica que los medios de comunicación, no son espacios inclusivos de la mujer, la mujer vulnerable y los grupos históricamente marginados. En particular, en América Latina, las mujeres indígenas apenas constituyen el 1% de los sujetos y fuentes en las noticias televisivas (3 de cada 10 mujeres). Ahora bien, como el contexto informativo estuvo fuertemente impregnado por las noticias de la pandemia del COVID-19, el informe a nivel mundial de GMMP, indica que la mujer, como sujeto o fuente informativa, en la televisión tuvo un 31% de presencia; en la radio, un 27% y en menor porcentaje con un 24% en Twitter. Sin embargo, la mujer entrevistada como testigo o portavoz, en Internet aumentó su presencia, con un 48 y 38% respectivamente. No es el caso de la mujer profesional de la salud que, en comparación con el hombre, apenas tuvo una representación de 21%, siendo que las mujeres constituyen la mayoría de las trabajadoras del sector salud.

Caso contrario, lo representa el que la brecha de género en América Latina se acorta en las noticias relacionadas con la pandemia, pues el informe indica que un 63% de las reporteras informaron sobre noticias en Internet relacionadas con el COVID-19 en el continente.

El informe preliminar de este estudio organizado por GMMP-2020, indica que aún hay un largo camino por recorrer para erradicar la discriminación, y que las mujeres y sus voces están todavía ausentes en gran medida de la cobertura de noticias a nivel mundial. Lamentablemente lo anterior ocurre no sólo en los medios, sino en la vida cotidiana, en la cual la mujer es violentada de diversas formas y escasamente se castiga a los culpables de estas agresiones. ¿Usted qué opina?

*- El autor es coordinador del Observatorio Global Mediático-UABC.