La ‘mochada perfecta’

Esta semana, el Semanario Zeta presenta un reportaje sobre las “mochadas” o “moches”, inclusive escuché una entrevista que le hizo Carmen Aristegui a Adela Navarro, codirectora de Zeta en la que habló de los dos funcionarios que tuvieron que renunciar o los renunciaron. A una la enfermaron, la ex secretaria del Bienestar, Cynthia García Soberanes al estilo priista y el otro renunció por motivos personales, Jesús Damián Núñez, sin embargo, dijo, que todavía hacía falta un personaje: Amador Rodríguez Lozano, secretario General de Gobierno de B.C.

Este viernes, Amador Rodríguez Lozano citó a conferencia de prensa para hablar del diputado ex panista, Miguel Ángel Bujanda, quien pidió a la sub secretaria de gobierno, Laura Sánchez, un millón de pesos para dar su voto afirmativo para la renegociación de la deuda de 12 mil millones de pesos, y que hablaba, Bujanda a nombre de otros compañeros diputados de oposición.

Después de esto, le pregunté al Secretario General de Gobierno sobre el caso de los “Moches”, en los que Zeta lo estaba involucrando, a lo que respondió: “el semanario Zeta está enojado, primero, porque no se le compra publicidad y dos porque estamos investigando, supuestamente, a la pareja sentimental de Adela Navarro que es Gustavo De Hoyos Walther, yo supongo que esas son las razones por las cuales Adela inventa cosas”.

Rodríguez Lozano dijo que se le investigaba a De Hoyos porque habían encontrado unos contratos por unas asesorías millonarias de 7 millones de pesos por prácticamente no hacer nada. Reiteró que se sigue investigando el caso de los “moches”, por un lado la Fiscalía Estatal y por otro la Fiscalía Contra la Corrupción, que pronto será nombrado el fiscal. Y la Secretaría de Honestidad Pública.

Entonces llamó inventos lo publicado por Zeta este viernes y declarado por Adela Navarro a Carmen Aristegui, lo cierto es que es un asunto mugroso que está empañando las buenas intenciones que tenía Jaime Bonilla de ser un gobierno diferente, sobre todo cuando este caso se descubrió en septiembre un poco más de un mes de que tomara posesión y cuyo monto asciende a los 28 millones de pesos.

Bujanda pasó a segundo término, pero no deja de ser un problema de soborno al gobierno estatal por la oposición en el Congreso de Baja California, pero sobre Bujanda hay, dijo Amador Rodríguez, una serie de acusaciones de las que mencionó algunas.

Compró tres propiedades con valor de 13 millones de pesos, compró un condominio de 6 millones de pesos en 2018, tiene tres propiedades que valen 12 millones 394 millones pesos. La esposa creó dos empresas en menos de dos meses, entre otros bienes que le han encontrado.

Así van las cosas en Baja California, mientras la criminalidad sigue en aumento, el hijo de mi amigo Raúl Rivemar, de 20 años, fue asesinado de forma colateral durante un asalto y ni el gobernador ni el secretario general dicen nada. Bonilla se concretó a decir que iban a llegar más Guardias Nacionales, que hasta el momento su trabajo en la entidad deja mucho que desear. Por lo pronto el Zeta, Adela Navarro acusa a Amador Rodríguez y él acusa a Adela Navarro de mentirosa y que lo hace porque se está investigando al presidente de la Coparmex nacional y su pareja, Gustavo De Hoyos. ¿Usted qué opina?



* El autor es periodista independiente.