La marcha feminista

Movidos por los trágicos acontecimientos de los asesinatos de Ingrid Escamilla y Fátima, además de tanta inseguridad que estamos padeciendo, los mexicanos decidimos decirle al actual gobierno ¡Ya Basta! con una marcha masiva el 8 de Marzo y un paro de labores el día 9.

Pero éste movimiento de inicio ciudadano, al que de inmediato se unieron varios organismos incluyendo la Iglesia, se lo han adueñado colectivos feministas radicales quienes con la bandera del feminicidio y sin ningún pudor, manifiestan que es la oportunidad para unir al país, en la exigencia de la aprobación del aborto en todo México en cualquier etapa de la gestación, como un “derecho” de la mujer.

Las feministas radicales han estado alzando la voz contra la violencia feminicida, un reclamo justo ¡No queremos más asesinatos, no solo de mujeres tampoco de hombres!, sin embargo no podemos unirnos a ellas porque su forma de operar es muy cuestionable y reprobable; piden acabar con la violencia, y violentan a su paso todo lo que encuentran, vandalizan monumentos, rompen vidrieras de negocios, pintan groserías en los templos, queman sus puertas e imágenes, acusan a todos los hombres de violadores, siembran el odio contra ellos, ostentan gritos de guerra. ¡Se va a caer, se va a caer, el patriarcado se va a caer! Y por otro lado, reciben financiamiento de hombres de negocios como George Soros, los Rockefeller, Ford, etc., quienes las utilizan como marionetas aparentando estar del lado de la mujer, con fines perversos.

El feminismo radical promueve la igualdad pero una igualdad destructora. Un ejemplo: La maternidad. Para ellas ser madre es una ignominia, de ahí su exigencia como “derecho de la mujer” al aborto. Ser esposa, atender a los hijos, es estar domesticada, ser esclava. Es decir, lo que para nosotras es un regalo precioso de Dios de dar la vida, cuidar, amar y formar a nuestros hijos, ellas lo ven como lo peor de la mujer, ya que su objetivo es destruir la familia.

Las feministas del trapo verde, proceden de Argentina. De hecho hay noticias de que el próximo 8 de Marzo estarán en México feministas argentinas encabezando la marcha, junto por supuesto de Olga Sánchez Cordero y legisladoras pro muerte que así lo han manifestado.

Así que si usted pensaba asistir a la marcha, o dejar de ir a trabajar el día 9, sabe ahora con quién se está aliando, y su presencia estará abonando para incrementar la lucha entre los sexos, la violencia y el odio.

Existen grupos como El Frente Nacional por la Familia, entre otros muchos, que están luchando por rescatar ese México con valores humanos y cristianos. ¡Unámonos a ellos en una protesta legítima contra el gobierno por la inseguridad, la ingobernabilidad, y la incapacidad para gobernar que demuestran más cada día!

No nos quedaremos cruzados de brazos, pero tampoco les haremos el caldo gordo a estas tipas que usan a nuestras jovencitas, con la falacia de la muerte de miles de mujeres por abortos clandestinos manipulándolas para sus fines de muerte.

¡Mujer Mexicana forja tu Patria!

* La autora es Consejera Familiar.