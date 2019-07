La lógica contra la ley

Este comentario va en favor de Jaime Bonilla, gobernador electo en las recientes elecciones en Baja California.

La mayoría de comentaristas de México, si no es que todos, han expresado criticas duras contra el Congreso local por haber acordado de forma irregular que el periodo de gobierno fuera de cinco años, en vez de dos como está establecido en la Constitución de la entidad bajacaliforniana.

Dicho periodo gubernamental había sido establecido a ese periodo con el fin de empatar la elección del próximo gobernador, no el de Bonilla, para que a la vez estas elecciones vayan a la par con las elecciones federales.

De acuerdo con quienes conocen a fondo la Constitución del Estado, así debe ser o así debería ser lo legal, al margen de que el electorado que votó por Bonilla, lo hizo de acuerdo con el mandato o texto explícito en la Constitución del Estado.

Pues sí pero no, acota este escribano.

El electorado de Baja California votó por Morena y no por los dos años supuestos de Jaime Bonilla. Los dos años cuestionables o del problema sólo están en las mentes de los intelectuales políticos, de los opositores, partidos, ciudadanos o periodistas que defienden la legalidad de la constitución local, y con razón arguyen que así obliga ser con respecto a la ley, pero no. Tienen razón pero no.

Debo reiterar que el pueblo votó por Morena y no por Bonilla. Bonilla fue sólo el favorecido, el escaparate, el pretexto, pero la gente está fanatizada por Morena, por Obrador, por la realidad en parte y por la compleja mente del Presidente, que su gobierno es neoliberal, pera AMLO está contra el liberalismo.

El electorado no entiende nada de esta galimatías que surge día a día en la mente de Obrador. A la población sólo le importa las promesas populistas del Presidente y desde luego, su permanente ataque a los corruptos.

Esto al “pueblo sabio” le cae como anillo al dedo y el Presidente es muy hábil para manejar, si no es que manipular al pueblo sabio de México.

Pero al margen del arrastre de Morena entre los electores que no razonan los cambios en la Constitución local, se encuentra la lógica, la sensatez de la razón.

Un Gobierno de dos años, trátese de Bonilla o de Juan de los Palotes sólo sirve para nada. Si Jaime Bonilla y quienes lo apoyan al respecto pugnan o luchan porque su gestión sea de cinco años, les asiste la razón sin duda.

A todos los bajacalifornianos les resulta conveniente un Gobierno de cinco años. Por la sencilla razón: Una gestión de dos años, reitero, sólo sirve para nada.

Ningún proyecto o plan serio del señor Bonilla tiene el tiempo necesario para planearlo, instrumentarlo y hacerlo funcionar. Sobre todo, pienso en este momento en el agro, en la infraestructura regional de hospitales, carreteras etc. “Elemental mi querido Jackson”.

Al respecto se ha creado una tormenta que llega incluso a ventarrón de los periodistas y comentaristas de las grandes cadenas informativas de la Ciudad de México.

La mayoría de "comentócratas", los amos del poder de los medios informativos, critican durísimo la conducta de algunos diputados del Congreso local por intentar la posibilidad de que el periodo de Jaime Bonilla en la gubernatura sea de cinco años.

La mayoría de estos comentadores han incluso sacado los dientes al respecto. Gesticulan y hacen lo necesario criticando lo absurdo de la medida. Pero no, acota el comentador: el cambio a cincos años es correcto, sensato y lógico. Nos vemos.

* El autor es artista plástico.