 La importancia del capital humano

El miércoles de esta misma semana se realizó el sexto Foro de Productividad y Desarrollo de talento, organizado por index Mexicali y de lo que me da gusto haber participado desde su primera edición. Me complace no sólo por ver que se va consolidando este tipo de encuentros, sino también porque se constata que en nuestra ciudad, como en otros estados y ciudades, las empresas de manufactura global como las IMMEX siempre tienen entre sus políticas la competitividad y la productividad.

Más allá de la generación de empleo, que es importante mencionarlo pues es totalmente formal, las empresas exportadoras se preocupan por las personas y por su desarrollo en la comunidad. Para que los primeros mejoren su educación, su formación y su salud, mientras que para la segunda esto ayuda a una mejor convivencia y desarrollo de la ciudad.

Varios temas fueron expuestos en el foro. Por ejemplo, Rocío Galván Zepeda, abarcó un tema más local como el del Impacto de la nueva ley laboral y una mirada desde la frontera. Otro más, digamos de cobertura general, nacional, se refirió a la inclusión, y junto a ello elementos como la felicidad y satisfacción de trabajar en un lugar agradable y que respete los derechos laborales e individuales, incluida la diversificación e igualdad de oportunidades cuando se refiere al género. Agradable fue escucharlo porque percibimos su optimismo que seguramente ha transmitido en ESPN, Disney Company y Cinépolis en donde ha ayudado a crear un ambiente inclusivo y diverso en el que cada trabajador contribuye al desarrollo empresarial con su potencial individual.

Hablando de género, fue interesante escuchar a una excelente periodista como Karla Iberia Sánchez, que externó comentarios sobre el empoderamiento de la mujer, es decir, externó como romper con el paradigma en el que muchos piensan que las mujeres están en desventaja por lo que invitó a romper las barreras estructurales para reforzar sus capacidades sean personales o colectivas. Relevante, insisto fueron sus comentarios porque se sustenta en su experiencia investigadora y reportera sobre la migración, los derechos humanos, la procuración de justicia y la salud pública, entre otros más.

De acuerdo con los expositores, dirigentes de Index (Nacional y Mexicali) y representantes del gobierno, se reitera que hay muchas áreas en las que trabajar pues entre los principales retos tenemos el de mejorar la calidad educativa (lo que no parece entenderse en la nueva reforma federal, privilegiando el sindicalismo y no el modelo de enseñanza), incrementar la productividad y enfocarnos a las nuevas y veloces tendencias tecnológicas y de comunicación.

Esto fue en parte reiterado por Eduardo Torreblanca, quien intervino con las Perspectivas Económicas dentro del nuevo contexto político de la 4T. Entre sus comentarios pude percibir que no está de acuerdo en que se haya festejado que la economía no hubiera estado en recesión, pues prácticamente no hay crecimiento y muchos sectores muestran desaceleración a pesar de que el discurso gubernamental es en el sentido de que vamos a todo dar, estamos requetebién.

Buen sexto foro, por lo que ya estamos esperando el séptimo para el próximo año.

*El autor es consejero y tesorero nacional de Index, además de director de Recursos Humanos para Latinoamérica en Newell Brands.