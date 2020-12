La importancia de las Metas Personales

¿Por qué es importante poner metas? Este tema resulta muy motivante en este fin de año para compartir contigo, tuvimos un año inesperado, cargado de circunstancias que nos desenfocaron de las metas planteadas de corto plazo o tal vez ni siquiera sucedió un desenfoque por que nos dimos cuenta que estábamos solo en el vaivén de la vida. Las metas enfocan nuestras vida y nuestra energía, el mundo está lleno de distracciones, puedes solo vivir tu vida, puedes desperdiciarla o puedes invertirla, lo que mejor puedes hacer es invertir tu tiempo en algo grande.

Si no tienes metas en tu vida, solo estás reaccionando ante las circunstancias, simplemente estás navegando sin rumbo. La importancia radica en los cambios que generan en ti y el poder que te dan, todo tiene que ver con tu futuro. Se trata sobre las grandes posibilidades que tienes y cómo puedes sacarle el mayor provecho a tu vida. Hay 6 razones por las que debes establecer metas personales. 1.Ponerse metas es una responsabilidad espiritual. Jesús a menudo anunciaba públicamente cuáles eran sus metas. 2. Las metas son declaraciones de fe. Es tener la seguridad y crear certeza de que sucederá. También edifica tu carácter. Si no tienes ninguna meta no necesitas tener fe. 3.Las metas enfocando tu energía, las metas evitan que desperdicies tu tiempo, tu dinero, tu reputación tu energía te mantienes enfocado, selección el enfoque es la clave para una vida efectiva, no se trata de las 50 cosas en las que puedes meterte sino de aquello que tienes que hacer, entre más enfoques tu vida más poderosa y efectiva será, si te dispersas no vas a tener un gran impacto pero si la enfocas serás poderoso, fuerte y podrás cambiar a al mundo. La luz difusa no tiene poder en lo absoluto pero cuando enfocas un rayo de luz tiene un poder enorme, hasta provocar un incendio. 4.Te permiten seguir avanzando, ¿qué debes hacer cuando estas pasando por una circunstancia difícil? Seguir avanzando con tus metas las cuales están mas allá de tus circunstancias actuales, y enfocarte en la recompensa. Cuando tienes una meta de largo plazo evita que te desalientes ante las adversidades de corto plazo, todo el mundo experimenta adversidades y fracasos, de hecho fracasar es la única manera de tener éxito, es la manera que aprendes que funciona y que no funciona, llámale “educación” yo tengo mucha de esa educación. La clave es fracasar rápido y aprender de esa experiencia. Una meta no tiene que ser grande para motivarte, sólo tiene que ser algo que te ponga en “Acción cada mañana ”. 5. Las metas desarrollan tu carácter, si desarrollas una visión y tienes una meta entonces ya tienes una ruta para tu vida, el mayor beneficio no es lograrlo “sino lo que suceda dentro de ti mientras te esfuerzas para alcanzarlo, Dios está más interesado en tu carácter, no te llevaras tus éxitos al cielo pero si te llevaras tu carácter. 6. Las buenas metas son recompensadas, si tienes buenas metas serán recompensadas, puedes llegar a crear un legado en la tierra. El que hace el bien se gana el respeto de los demás. Te invito a leer el blog completo en mis redes sociales.

Te deseo un bendecido y próspero 2021.

*- La autora es coach financiera.