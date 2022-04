La guerra y sus múltiples consecuencias

De los aspectos complejos de una guerra son los inconvenientes que sufren las poblaciones implicadas de uno y otro bando. En los últimos días, los distintos noticieros nos informan de los acontecimientos que ocurren en la guerra entre Rusia y Ucrania; las escenas, van de lo triste a lo horrendo que resulta un conflicto armado, pues son imágenes que muestran el horror de la guerra.

Más allá de quien tenga la razón y las causas que originaron este conflicto armado, que según los historiadores y expertos políticos data de muchos años atrás en los cuales, tanto los ucranianos como los rusos han reñido por el territorio que hoy está en disputa. En esta ocasión me referiré, a ciertas consecuencias que son parte de la injusticia que provoca una guerra. Me refiero a un conjunto de medidas tomadas por los países de la Unión Europea y por Estados Unidos de América para afectar a Rusia: Lo cual es comprensible dado que se pretende que el gobierno de Putin entienda que hay consecuencias por invadir a otro país, en este caso Ucrania. Ciertamente muchas de las sanciones tomadas por la Unión Europea tienen un carácter económico, político, diplomático y militar, pero también hay otras acciones en perjuicio de los rusos que son incomprensibles, pues podríamos decir que atentan a sus derechos humanos. Tal vez usted amable lector, haga mención que los derechos humanos son los que justamente los rusos están afectando, y tiene razón, pero hay rusos que no están combatiendo y sonafectados por estas medidas del conjunto de los países de laUnión Europea y los Estados Unidos.

Son medidas sancionadoras que afectan a deportistasexcluyéndolos de competencias internacionales, a los artistas al negárseles su participación en escenarios en los cuales ellos muestran su arte, de intelectuales que han sido excluidos solamente por tener la nacionalidad rusa, y así endistintos espacios culturales, deportivos, intelectuales, artísticos y otros más, se ha impedido a rusos y rusas mostrar,exhibir, competir o expresar sus puntos de vista. Nada quever de su parte con Putin, nada que ver con el conflicto deintereses entre estas dos naciones. Me parece atentatorio ala libertad de expresión, a los derechos humanos, a la difusión del arte, la ciencia y el deporte, el impedir la participación de una persona simplemente por el hecho de haber nacido en un país que en este momento ha invadido a otro.

El mejor ejemplo son el origen de los juegos olímpicos. Alacercarse la competencia deportiva, los griegos ponían altoa las disputas con los pueblos cercanos y permitían que susrepresentantes contendieran en los deportes que se practicaban en la antigüedad. Es verdad, hay una guerra cruenta,injusta, inexplicable y ocasionada por los intereses geopolíticos y económicos entre ambas naciones. Pero no es justificable que este conflicto trascienda del espacio que implicauna guerra a otros escenarios y afecte a quienes, con su arte, su habilidad deportiva o su talento artístico enaltecen lacultura de la humanidad. ¿Usted qué opina?

*- El autor es coordinador del Observatorio Global Mediático-UABC