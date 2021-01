 La grilla que brilla

Esta semana han ocurrido acontecimientos políticos importantes en el mundo, principalmente en los Estados Unidos, creo que no tengo que reseñar lo acontecido en el Capitolio en Washington D.C., donde una turba de simpatizantes de Donald Trump, de forma violenta, ingresaron al recinto legislativo cuando senadores y representantes (aquí les hemos designado el nombre de diputados federales) estaban por hacer oficial el triunfo de Joe Biden y Kamala Harris, como presidente y vicepresidente de Estados Unidos a partir del 20 de enero.

Pero entrando al ámbito regional, las pugnas por lograr alcanzar una candidatura están a la orden del día. Morena, en cuanto a la candidatura a la gubernatura ya lo tiene resuelto, bueno hasta hoy, Marina del Pilar Ávila Olmeda, alcaldesa de Mexicali, es la virtual candidata. Digo hasta hoy porque nadie descarta alguna movida malévola y la bajen del pedestal, pero por lo pronto allí está.

La alianza “Va por Baja California”, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática ya obtuvo el registro, también acordaron que saldría del PAN la candidata a la gubernatura, cosa que no ha ocurrido.

En un principio se manejaba el nombre de la senadora panista, Gina Cruz Blackledge, quien no aceptó, porque según me contaron, todavía tiene que pagar deudas de su campaña de hace tres años, pero ¿cómo? ¿Será cierto o no quiere arriesgarse a dejar de ganar el sueldo como senadora para jugar un albur? Lo cierto es que se ha descartado solita, al menos hasta este fin de semana.

También se había mencionado a Adela Navarro, directora del semanario Zeta de Tijuana. Adela, periodista y pupila de Jesús Blancornelas, ha llevado al Zeta por una buena senda, cuando me comentaron esto lo primero que pensé es que era una vacilada, no creo que Adela deje lo construido como directora de uno de los semanarios más importantes e influyentes del país para contender por la gubernatura en contra de Marina del Pilar. Hasta el momento sigue como directora, no me ha comentado si realmente le hicieron la propuesta.

Otra gran mujer empresaria de Tijuana es mencionada como posible candidata, me refiero a Carolina Aubanel a quien el dirigente estatal del PAN Enrique “Kiki” Méndez le pidió autorización para mencionar su nombre como posible candidata, esto se esparció inmediatamente. Carolina Aubanel, hija de un exgobernador de Baja California, Gustavo Aubanel Vallejo, quien sustituyó a Eligio Esquivel Méndez tras su muerte en el último año de su mandato, Carolina vivió la experiencia de su padre, además estuvo casada con Carlos Bustamante Anchondo, priista que logró ser alcalde de Tijuana. Sus relaciones con políticos de todos los partidos por su dirección de Síntesis y con todos los sectores la pondrían como una buena candidata.

También se han mencionado a Eloisa Talavera, de Tijuana; María Teresa Babún Villarreal, empresaria de Mexicali, entre otras. La verdad es que no han llegado a una conclusión sobre quién será su candidata a la gubernatura. En cuanto a las alcaldías, de eso hablaré la próxima semana.

* El autor es periodista independiente.