 La esperanza robada

A más de dos años que López Obrador llegó a la Presidencia, vemos que nuestro país está peor que nunca. Es cierto, los anteriores gobiernos no eran blancas palomas, había corrupción, impunidad, inseguridad y otros males, pero con ninguno de ellos vivimos lo que hoy estamos viviendo: La corrupción más descarada, inseguridad incontrolable, impunidad sin control, mentiras cotidianas que rayan en el cinismo y la desvergüenza. Éstos que llegaron con la bandera de no mentir, no robar, no traicionar, nos han mentido, traicionado y robado más que ninguno de los anteriores. Y no solo dinero. Les han robado sus sueños a millones de jóvenes de adquirir una beca para estudiar en el extranjero, les ha robado a los padres de familia con hijos enfermos de cáncer, la posibilidad de salvarlos de la muerte y a las mujeres con cáncer la oportunidad de tratar sus enfermedades al no contar con los tratamientos y medicamentos que antes sí tenían.

Este que se autonombra “La esperanza de México”, ha hecho lo contrario, robándonos la esperanza de tener un mejor futuro, de ser un país desarrollado a la altura de otros que utilizan tecnologías de vanguardia, en lo ambiental, lo científico, lo cultural, etc., regresándonos 50 años sin justificación alguna, solo por capricho e ineptitud.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Les ha robado a las mujeres e hijos violentados, tener un lugar donde refugiarse y recibir terapias para valorarse. A los pobres, que con tanta esperanza le otorgaron su confianza para salir de la pobreza, resultó lo contrario: Hoy tenemos 12 millones más de pobres, otros en la miseria, al quedarse sin empleo, sin medios honestos para llevar el sustento a sus hogares, por el cierre de miles de empresas que no recibieron de este gobierno ningún apoyo económico para evitarlo. Desempleo que sigue creciendo al estar huyendo del país, cientos de empresas que ven en peligro sus inversiones.

Lo que ha crecido como consecuencia de esto es la inseguridad, los robos, secuestros, asesinatos, los delincuentes y mafiosos a quienes se les protege y se les “invita” a portarse bien, para que no los acusen con su abuelita, recibiendo abrazos no balazos de este gobierno cínico, mentiroso e irresponsable…

¡Ah, pero díganle esto a sus seguidores, traten de convencerlos con razones, hechos concretos es inútil, al final fracasan extenuados y decepcionados por el intento!

¿Por qué? En opinión de algunos psicólogos, López y Morena han tenido una estrategia magistral bien planeada. Les habla a los resentidos con la vida, puede ser de cualquier estrato social, les da el sentido de pertenencia que buscaban, convenciéndolos de que los culpables de su desgracia, son los ricos, los dueños de las empresas, por eso les acrecienta su resentimiento haciendo ver como sus enemigos a emprendedores e inversionistas que generan empleos. Ellos no esperan mejoras, no les importa que haya más violencia, muerte, inseguridad, corrupción, menos salud, bajo nivel educativo, contaminación…, se conforman con la “limosna” que reciben del gobierno sin pensar que con ésta actitud, contribuyen para robarle la esperanza a todo México de vivir en la Democracia, la Justicia, el Desarrollo y la Paz que todos anhelamos.

¡Mujer mexicana forja tu Patria!

* La autora es consejera familiar.