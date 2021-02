La elección de candidatos  

A lo largo de estos dos años con López Obrador al frente, vemos como nuestro país va tomando un rumbo contrario a la democracia en la que los mexicanos queremos vivir. Y aunque López hable de Democracia, en los hechos sigue con tenacidad su plan socialista el cual finalmente nos llevará a un comunismo destructor de todos los derechos y las libertades que hasta hoy hemos gozado.

Por esta razón, este 2021 año electoral, es de enorme importancia para México, ya que con nuestro voto podremos lograr una Cámara de Diputados equilibrada, donde haya contra peso en la aprobación de leyes, y no como ahora, que Morena, teniendo mayoría, no trabaja por el bien del país, sino obedeciendo ciegamente a su “mesías”.

Para ello, los partidos de oposición, dejando atrás sus preferencias ideológicas, se han unido en una coalición llamada “Va por México”, algo que no hubiéramos podido imaginar, al ser contrarias sus ideologías entre ellos. En lo personal nunca me pareció buena idea, pero así lo decidieron los dirigentes de los tres partidos opositores: PAN, PRI y PRD, para luchar en alianza en las urnas contra Morena para como comentaba, lograr un equilibrio que retome el rumbo del país, se respete la ley y el Estado de Derecho.

Para ello se suponía que esta Alianza, iba a elegir a los mejores hombres y mujeres para desempeñar esta tarea, sin embargo, nos damos cuenta que en ninguno de los tres partidos fue así, como tampoco se eligieron democráticamente. Sus dirigentes utilizaron el anti democrático dedazo, para beneficiar a sus cuates, sus parientes, y en otros casos, a los mismos cartuchos quemados, algunos hasta con supuestos delitos, expulsiones y hasta chapulines. Un caso que ha provocado bastante inconformidad y renuncias de personas valiosas y comprometidas a uno de los partidos el PAN, ha sido la candidatura de Margarita Zavala vía plurinominal, quien junto con su esposo Felipe Calderón, renunciaron al PAN, fundaron “México libre” pero al no lograr su registro en el INE, volvieron como si nada al PAN por su hueso.

Es desesperante ver, la urgencia de sacar del hoyo en que nos tiene Morena y darnos cuenta que a estos partidos en el fondo, lo que les interesa es volver al poder, no servir a la Patria en la desgracia en que se encuentra: once millones más de pobres, más inseguridad, desempleo e inversionistas huyendo del país, corrupción, nulo respeto a las leyes, etc., etc.

¿Es así como buscan competirle a Morena? ¡Le están haciendo el caldo gordo a AMLO! ¿Qué no habrá en México personas preparadas, con una real vocación de servicio a la Patria, íntegras, para ser elegidas, y no cartuchos quemados y de dudosa reputación? ¿De qué les han servido los fracasos que han tenido, el último en 2018, si no aprenden la lección y vuelven a lo mismo?

Su soberbia y su afán de poder, los ha hecho olvidar la urgente necesidad que tiene nuestro país de quitarle el poder absoluto a Morena en el Legislativo, y serán los responsables de las graves consecuencias para México, al haber actuado tan irresponsablemente.

¡Mujer mexicana forja tu Patria!

* La autora es consejera familiar.